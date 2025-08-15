Τραμπ – Πούτιν: Στις 22:00 απόψε η συνάντησή τους στην Αλάσκα

Στις 22:00 ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένο το τετ-α-τετ Τραμπ – Πούτιν σήμερα στην Αλάσκα.

Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου του προγράμματος που εξέδωσε χθες, Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα.

Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.