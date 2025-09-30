Τραγωδία στην Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολικό κτίριο – Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 65 αγνοούμενοι από την κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες κάτω από τα συντρίμμια.

Τουλάχιστον ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ 65 θεωρούνται θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση σχολικού κτιρίου στην Ινδονησία.

Περισσότερες από 12 ώρες μετά το τραγικό περιστατικό, διασώστες συνεχίζουν να προσφέρουν νερό και οξυγόνο στους εγκλωβισμένους, ενώ η αγωνία των οικογενειών κορυφώνεται.

Η τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στο σχολείο Al Khoziny, ένα ισλαμικό οικοτροφείο στην πόλη Σιντοάρτζο στην Ανατολική Ιάβα. Καθώς οι μαθητές προσεύχονταν, το κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά, θάβοντας τους περισσότερους κάτω από τα συντρίμμια.

Οι διασώστες εργάζονται ασταμάτητα, προσπαθώντας να σώσουν όσους είναι ακόμα ζωντανοί, ενώ παράλληλα εντοπίζουν όλο και περισσότερους νεκρούς.

Οι οικογένειες των μαθητών συγκεντρώθηκαν έξω από τα νοσοκομεία και κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, περιμένοντας με αγωνία νέα για τα παιδιά τους. «Ω Θεέ μου… ο γιος μου είναι ακόμα θαμμένος, Θεέ μου βοήθησέ μας!» ακούστηκε η κραυγή μιας μητέρας, βλέποντας το όνομα του παιδιού της στον πίνακα ανακοινώσεων. Παρόμοιες κραυγές πόνου ακούγονταν από άλλους γονείς που βίωναν την ίδια φρίκη.

Οι διασώστες, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα σωρευμένα ερείπια, συνεχίζουν να παρέχουν οξυγόνο και νερό στους εγκλωβισμένους, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανούς όσους βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα. Η προσπάθεια ενισχύεται από εκατοντάδες διασώστες που διαθέτουν εξοπλισμό για αναπνευστική υποστήριξη και ιατρική εκκένωση.

Όπως γράφει ο Guardian, το κτίριο που κατέρρευσε ήταν σε διαδικασία παράνομης επέκτασης, προσθέτοντας δύο επιπλέον ορόφους χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι αρχές ερευνούν την αιτία της κατάρρευσης, ενώ οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι τα θεμέλια του παλιού κτιρίου δεν ήταν ικανά να στηρίξουν την επιπλέον πίεση, προκαλώντας την κατάρρευση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Περίπου 100 μαθητές τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αρκετοί από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση. Οι διασώστες συνεχίζουν να δουλεύουν με αίσθημα επείγοντος για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, με τις ελπίδες να εξαντλούνται καθώς οι ώρες περνούν.