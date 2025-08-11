Βαλτική: Σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια – Δίωξη τριών ναυτικών του τάνκερ Eagle S

Τρεις ναυτικοί του τάνκερ Eagle S κατηγορούνται για σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων στην Βαλτική το 2024.

Η εισαγγελία της Φινλανδίας άσκησε δίωξη κατά τριών ναυτικών του τάνκερ Eagle S, ανάμεσά τους και του πλοιάρχου, που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο σαμποτάζ κατά των υποθαλάσσιων καλωδίων στην Βαλτική στο τέλος του 2024.

“Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη για διακεκριμένες εγκληματικές φθορές και διακεκριμένη παρακώλυση επικοινωνιών κατά του πλοιάρχου καθώς και του πρώτου και δεύτερου αξιωματικού του πετρελαιοφόρου Eagle S, νηολογημένου στις Νήσους Κουκ“, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εισαγγελία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάρχουν υποψίες ότι το τάνκερ, που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, προκάλεσε σκοπίμως βλάβη στο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο EstLink 2 και σε τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν την Φινλανδία με την Εσθονία σέρνοντας εσκεμμένα την άγκυρά του σε μία διαδρομή 90 χιλιομέτρων στον Κόλπο της Φινλανδίας.