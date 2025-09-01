Βασίλισσα Καμίλα: Αποκαλύπτει τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε όταν ήταν έφηβη

Σε νέο βιβλίο αποκαλύπτεται η απόπειρα σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσε η Καμίλα Σαντ σε ηλικία 16-17 ετών μέσα σε τρένο προς το Λονδίνο. Η αντίδρασή της, η σύλληψη του δράστη και η μετέπειτα δράση της υπέρ των θυμάτων κακοποίησης.

Η Βασίλισσα Καμίλα υπήρξε θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν έφηβη, σύμφωνα με νέο βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια. Όπως αναφέρεται, η ίδια κατάφερε να αποκρούσει τον άνδρα χρησιμοποιώντας το τακούνι του παπουτσιού της.

Το περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας στο βιβλίο “Power and the Palace” του πρώην συντάκτη του Times, Βαλεντάιν Λόου. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η Καμίλα είχε αποκαλύψει την ιστορία στον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Καμίλα, σε ηλικία 16 ή 17 ετών, ταξίδευε με τρένο προς τον σταθμό Πάντινγκτον, όταν δέχθηκε παρενόχληση από έναν άνδρα. Τότε αφαίρεσε το παπούτσι της και τον χτύπησε με αυτό, ακολουθώντας τη συμβουλή της μητέρας της για το πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση. Όταν έφτασε στον σταθμό, κατήγγειλε το συμβάν στο προσωπικό και ο άνδρας συνελήφθη.

Το Μπάκιγχαμ δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο δεν αμφισβητεί τις λεπτομέρειες. «Έπραξε το υπεύθυνο πράγμα», σχολίασε ο συγγραφέας του βιβλίου στο BBC Radio 4, τονίζοντας ότι η Βασίλισσα ήταν ταυτόχρονα “ευρηματική, δυνατή και υπεύθυνη πολίτης, φροντίζοντας να οδηγηθεί ο δράστης στη δικαιοσύνη“.

Η δράση της υπέρ των θυμάτων κακοποίησης

Τα τελευταία χρόνια η Βασίλισσα έχει ταχθεί ενεργά στο πλευρό των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού. Είναι προστάτιδα της οργάνωσης SafeLives και έχει επισκεφθεί καταφύγια κακοποιημένων γυναικών και κέντρα στήριξης θυμάτων τόσο στη Βρετανία όσο και διεθνώς.

Σε αρκετές ομιλίες της έχει αναφερθεί με συγκίνηση στο θάρρος όσων έχουν επιβιώσει από κακοποίηση. Το 2020 είχε δηλώσει: «Μέσα από το έργο μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έζησαν με καταναγκαστικό έλεγχο και βία, και ευτυχώς βγήκαν νικήτριες. Είναι από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Οι ιστορίες τους είναι σπαρακτικές και έχουν συγκινήσει μέχρι δακρύων ακόμα και τους πιο σκληρούς ακροατές. Είναι ζωτικής σημασίας οι επιζήσασες να μην αισθάνονται πλέον ντροπή ή ενοχή».

Πηγές κοντά στη Βασίλισσα ανέφεραν ότι η ίδια δεν είχε μιλήσει δημόσια για την επίθεση, ώστε να μη μετατοπίσει την προσοχή από τα θύματα στα οποία αφιερώνει τη δράση της. Επισημαίνουν επίσης ότι η ενασχόλησή της με οργανώσεις κατά της βίας δεν προήλθε από το προσωπικό της βίωμα, αλλά από τις ιστορίες που έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως σημείωσε ο Λόου: «Δεν ήθελε να εστιάσει η συζήτηση πάνω της εις βάρος των εμπειριών των θυμάτων. Έχει ακούσει τόσες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια που η ενασχόλησή της είναι βαθιά ειλικρινής».

Βασιλικές πηγές προσθέτουν πως αν η δημοσιοποίηση αυτής της εμπειρίας συμβάλει στην αποστιγματοποίηση όσων εξακολουθούν να υποφέρουν από παρόμοιες επιθέσεις, τότε θα έχει προκύψει κάτι θετικό από ένα τραυματικό περιστατικό.

Πολιτικές αποκαλύψεις για την Ελισάβετ και τον Ουίλιαμ

Στο ίδιο βιβλίο αποκαλύπτεται ακόμη ότι η Ελισάβετ Β΄ επιθυμούσε να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο του Brexit. «Ήταν μια διστακτική υπέρμαχος της παραμονής», εξήγησε ο Λόου στο BBC, τονίζοντας ότι είχε κριτική στάση απέναντι στην ΕΕ, αλλά δεν θεωρούσε πως η χώρα θα ωφελούνταν από την αποχώρηση.

Για τον διάδοχο, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο συγγραφέας σημειώνει ότι έχει επιλέξει να κινείται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην εμπλέκεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, για τη δημιουργία του νέου φιλανθρωπικού οργανισμού για τους άστεγους το 2023, είχε προηγουμένως συζητήσει με υπουργούς για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση.