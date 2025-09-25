Βενεζουέλα: Σεισμός 6,5 Ρίχτερ – Αισθητός σε Κολομβία και Καραϊβική

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βενεζουέλα. Ταρακουνήθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα αλλά δεν υπήρξαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Σεισμός 6,5 βαθμών σημειώθηκε στη βορειοδυτική Βενεζουέλα στις 18:22 το απόγευμα της Τετάρτης (24/9, τοπική ώρα, 01:22 της Πέμπτης στην Ελλάδα), στην περιοχή Ζούλια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Από τον σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Νωρίτερα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο για σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Καμπέγιο επικαλέστηκε το σεισμολογικό ινστιτούτο της Βενεζουέλας (Funvisis): «Ήταν σεισμός 5,4 βαθμών» δήλωσε ο Καμπέγιο, «χωρίς σημαντικές ζημιές σε κτίρια» και αυτό οφείλεται «στην ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα».

Η γεωλογική υπηρεσία της γειτονικής Κολομβίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών και έγινε αισθητός στη χώρα και σε ορισμένα νησιά της Καραϊβικής.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Καράκας και στο Μαρακαΐμπο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και μαρτυρίες κατοίκων.

Η Βενεζουέλα, όπου περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε σεισμογενείς ζώνες υψηλού κινδύνου, δεν έχει βιώσει μεγάλο σεισμό από εκείνον στο Καριάκο το 1997, όταν 73 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο. Το 1967 σεισμός 6,5 βαθμών στο Καράκας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 283 ανθρώπους.