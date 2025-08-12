Βίντεο: Ανήλικος οδηγεί γεμάτο λεωφορείο στο Μεξικό

Ένα αγόρι οδήγησε λεωφορείο δημόσιας συγκοινωνίας στο Ντουράνγκο και προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανήλικος κατεγράφη σε βίντεο να οδηγεί αστικό λεωφορείο γεμάτο με κόσμο στην πόλη Ντουράνγκο στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Οι εικόνες δείχνουν το παιδί να φτάνει μόλις μέχρι το τιμόνι και τα πεντάλ, ενώ ένας ενήλικας, που ταυτοποιήθηκε ως ο πατέρας του και ο κανονικός οδηγός του λεωφορείου, το παρακολουθεί.

Οι δημοτικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός επέτρεψε στον γιο του να οδηγήσει “για λίγα λεπτά”. Μετά την κυκλοφορία των πλάνων επιβλήθηκαν κυρώσεις στον οδηγό για παραβίαση του κρατικού νόμου οδικής ασφάλειας, ο οποίος απαιτεί ειδική άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και ελάχιστο όριο ηλικίας 21 ετών για την οδήγηση οχημάτων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο και ανάκληση της άδειας οδήγησης.

Δείτε τα πλάνα που έπαιξαν και στη δημόσια τηλεόραση της χώρας:

Το περιστατικό έγινε viral με κάποιους χρήστες στα social media να αναφέρουν πως η όλη πράξη του πατέρα ήταν απερίσκεπτη, ενώ άλλοι σχολίασαν χιουμοριστικά: “επιτέλους ένα παιδί που ζει τη ζωή του χωρίς ένα κινητό στα χέρια”.

Κάτι που μας θύμισε αυτό: