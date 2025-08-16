Βίντεο: Η περίεργη αντίδραση του Πούτιν σε δημοσιογράφους, όταν τον ρώτησαν αν θα σταματήσει να σκοτώνει πολίτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η μπερδεμένη αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι κατέγραψαν οι κάμερες και ο φωτογραφικός φακός.

Με μπερδεμένες και ασυνήθιστες για μια τέτοια συγκυρία εκφράσεις αντέδρασε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, όταν εκείνος κάθισε δίπλα στον Τραμπ, στην αίθουσα Τύπου που έχει στηθεί στη στρατιωτική βάση της Αλάσκας, με τους δημοσιογράφους να του απευθύνουν ερωτήσεις που ποτέ δεν απαντήθηκαν, μετά την ιστορική συνάντησή τους που έλαβε χώρα χθες, Παρασκευή (15/08), στην Αλάσκα.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τις αντιδράσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με “άβολες” για εκείνον ερωτήσεις, που του ζητούσαν να απαντήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και το πότε η χώρα του θα σταματήσει “να σκοτώνει πολίτες”.

Όπως αναφέρει το BBC, «είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με τόσους πολλούς ανεξάρτητους δημοσιογράφους που δεν ελέγχονται από το Κρεμλίνο» καθώς «η ρωσική ομάδα Τύπου που συνήθως ταξιδεύει με τον Ρώσο πρόεδρο είναι πολύ διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι καλύπτουν τα γεγονότα».

«Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος άκουσε τις ερωτήσεις και τι απάντησε», καταλήγει το BBC ενώ για συγκεχυμένη έκφραση, κάνει λόγο και το CNΝ:

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς επρόκειτο να ξεκινήσει η συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίους συμβούλους τους. Ο Πούτιν φάνηκε να κάνει μια συγκεχυμένη έκφραση καθώς πολλοί δημοσιογράφοι άρχισαν να φωνάζουν ερωτήσεις. Ρωτήθηκε αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, αν δεσμεύεται να μην σκοτώσει περισσότερους αμάχους και γιατί ο Τραμπ θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον λόγο του τώρα. Ο Πούτιν εθεάθη στη συνέχεια κάτι να ψελλίζει και μετά να φωνάζει κάτι προς τον Τύπο, αλλά δεν είναι σαφές τι είπε».

Μια ερμηνεία που δίνει η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, μιλώντας στη Metro, είναι ότι όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο: «Κύριε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;» και «κύριε Πούτιν, θα δεσμευτείτε να μην σκοτώσετε άλλους αμάχους;» είναι πως ο Πούτιν αρχικά φώναξε πίσω «you is ignorant» προτού βάλει τα χέρια γύρω από το στόμα του και πει «You are ignorant». Στη συνέχεια, η δημοσιογραφική ομάδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αίθουσα των διαπραγματεύσεων και έτσι το υπόλοιπο της αντίδρασης του Πούτιν δεν ήταν ορατό.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, λίγο αφότου Τραμπ και Πούτιν έφτασαν στην Αλάσκα και σταμάτησαν στο κόκκινο χαλί προκειμένου να φωτογραφηθούν, οι δημοσιογράφοι εκμεταλλεύτηκαν και τότε την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν ερωτήσεις στους δύο ηγέτες.

«Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;», ρώτησε κάποιος. Ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το αυτί του, ως μια απάντηση που ερμηνεύεται ως «δεν σας ακούω» και στη συνέχεια σήκωσε τους ώμους. Οι δύο πρόεδροι απομακρύνθηκαν λίγο μετά την ερώτηση.