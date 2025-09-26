Βίντεο: Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ σε “θερμό” διάλογο στο Marine One

Την “Εμανουέλ – Μπριζίτ Μακρόν στιγμή” τους έζησαν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ κατά την άφιξή τους στην Ουάσινγκτον. Τι κατέγραψαν οι κάμερες.

Όταν το Marine One προσγειώθηκε στην Ουάσινγκτον την Τρίτη το βράδυ, οι κάμερες του Sky News κατέγραψαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ να κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλον στο ελικόπτερο του προεδρικού ζεύγους.

Όμως παρατήρησαν και κάτι άλλο.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ φάνηκε να έχει μία έντονη συζήτηση, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο να είναι απορροφημένο σε μία συζήτηση, με τη Μελάνια Τραμπ να κουνάει το κεφάλι της και να κάνει χειρονομίες προς τον πρόεδρο, ο οποίος στη συνέχεια φαίνεται να τη διακόπτει με το δάχτυλό του.

Μετά το τέλος της συνομιλίας τους, το ζευγάρι βγήκε από το ελικόπτερο και περπάτησε χέρι-χέρι διασχίζοντας τον Νότιο Κήπο, ενώ ο πρόεδρος χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που κάλυπταν την άφιξή τους.

Δείτε βίντεο:

Δεν ήταν όμως μόνο αυτή η τεταμένη στιγμή ανάμεσα στο ζεύγος, καθώς η επίσκεψή τους στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνοδεύτηκε από αρκετά απρόοπτα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά μάλιστα από τα Ηνωμένα Έθνη τη διεξαγωγή έρευνας για τα τεχνικά προβλήματα που κατήγγειλε πως αντιμετώπισε την ημέρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα “τριπλού σαμποτάζ“.

Σε οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας κατά την άφιξή του, τη δυσλειτουργία του τηλεϋποβολέα (autocue) και τα προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. “Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται”, ανέφερε ο Τραμπ, κοινοποιώντας το μήνυμά του στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και υπογραμμίζοντας ότι απαιτεί την άμεση διεξαγωγή έρευνας.