Βόρεια Κορέα: Παρουσιάστηκε ο νέος διαπλανητικός πύραυλος σε στρατιωτική παρέλαση

Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο σε στρατιωτική παρέλαση, τον οποίο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA χαρακτήρισε ως το «ισχυρότερο πυρηνικό στρατηγικό σύστημα» της χώρας.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρευρέθηκε στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, όπου παρουσιάστηκε ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της χώρας, με τους διεθνείς αξιωματούχους να παρακολουθούν τη διαδικασία.

Η παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/10), ήταν αφιερωμένη στην 80ή επέτειο από την ίδρυση του Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας και ακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πέμπτης.

EPA/KCNA

Στην παρέλαση παρευρέθηκαν ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Κιάνγκ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ, οι οποίοι παρακολούθησαν την επίδειξη του πιο προηγμένου πυραύλου Hwason-20, τον οποίο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA χαρακτήρισε ως το «ισχυρότερο πυρηνικό στρατηγικό σύστημα» της Βόρειας Κορέας.

Η σειρά πυραύλων Hwasong επιτρέπει στη Βόρεια Κορέα να στοχεύει οποιοδήποτε σημείο στην ηπειρωτική ΗΠΑ, αν και παραμένουν αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια του συστήματος καθοδήγησης και την ικανότητα του πυρηνικού πολεμικού κεφαλαίου να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

«Ο Hwasong-20 είναι προς το παρόν η αποθέωση των φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας για πυρηνική ικανότητα μεγάλου βεληνεκούς. Ανάμενα να δοκιμαστεί πριν το τέλος του έτους», δήλωσε ο Άνκιτ Πάντατου. Το σύστημα, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται να είναι σχεδιασμένο για να μεταφέρει πολλαπλά πυρηνικά κεφάλαια, κάτι που θα ασκήσει πίεση στα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ και θα ενισχύσει τη στρατηγική αποτροπής που επιδιώκει ο Κιμ.

Άλλα όπλα που παρουσιάστηκαν περιλάμβαναν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, κρουζ πυραύλους, νέα πολλαπλά εκτοξευτικά συστήματα και εκτοξευτές για επιθετικά drones, σύμφωνα με τον αναλυτή της Βόρειας Κορέας, Χονγκ Μιν.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκφώνησε ομιλία κατά την παρέλαση, επισημαίνοντας ότι ο στρατός της χώρας πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως «ανίκητο ον που καταστρέφει όλες τις απειλές», ενώ επανέλαβε την «θερμή ενθάρρυνση» προς τις στρατιωτικές δυνάμεις για τη συμμετοχή τους σε εξωτερικές επιχειρήσεις και την προστασία των «εξωπολιτικών κομμουνιστικών οικοδομών».

Πριν από την παρέλαση, ο Κιμ είχε συνομιλίες με τον Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η θυσία των Βορειοκορεατών στρατιωτών στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Κιμ εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί η συνεργασία με τη Ρωσία και να ενισχυθούν οι κοινές ανταλλαγές.

Επιπλέον, Βιετνάμ και Βόρεια Κορέα υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως οι υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με το KCNA.