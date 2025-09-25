Βρετανία: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανικής περιοχής – Βίντεο

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/09) σε αποθήκη εντός βιομηχανικής περιοχής στο Σουίντον, στη Βρετανία. Το κτήριο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Οι βρετανικές αρχές κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (24/09) ύστερα από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη εντός βιομηχανικής περιοχής στο Σουίντον, στο Γουίλτσιρ.

Σύμφωνα με το BBC, αστυνομία, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά κλήθηκαν στο βιομηχανικό πάρκο Groundwell στην οδό Crompton στο Σουίντον περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Το κτήριο που καταστράφηκε χρησιμοποιούνταν από την τυπογραφική επιχείρηση ESP Smile, όπως επιβεβαίωσαν οι ρεπόρτερ του BBC, αφού πρώτα επαλήθευσαν βίντεο από το σημείο μετά την έκρηξη.

Τα σπίτια έτρεμαν

Η αστυνομία του Γουίλτσιρ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» και απέκλεισε την περιοχή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι εκκενώθηκαν τα γειτονικά κτήρια, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά παράθυρα, για λόγους ασφαλείας.

Δεκάδες κάτοικοι έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν μετά την έκρηξη.

Ο Jason O’Grady, προπονητής και ιδιοκτήτης του Swindon Martial Arts and Fitness, που βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το σημείο, δήλωσε ότι ακούστηκε «ένας εκκωφαντικός θόρυβος» και «έπεσαν κομμάτια από ταβάνι».

Ο ίδιος, που δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο χώρο, είπε ότι το προσωπικό αρχικά νόμιζε πως το κτήριο είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο, ενώ εμφανίστηκε μία μεγάλη ρωγμή στον τοίχο. «Ευτυχώς οι δικοί μας κινήθηκαν γρήγορα και βγήκαν έξω, οπότε η αστυνομία τους άφησε να φύγουν. Όμως ξέρω ότι στον χώρο πίσω από εμάς κράτησαν τον κόσμο μέσα, γιατί ανησυχούσαν για το ποιο εργοστάσιο είχε εκραγεί και τι καπνός έβγαινε, οπότε τους εκκένωσαν λίγο αργότερα», ανέφερε.

Κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους, συγκεντρώθηκαν στα πεζοδρόμια και έλεγχαν τα κινητά τους. «Υπήρχε μια γενική αίσθηση αβεβαιότητας και φόβου», είπε.

Παράλληλα, στην περιοχή σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος που επηρέασε 77 ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το δίκτυο Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).

Η εταιρεία ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι χρειάστηκε να απομονώσει το ρεύμα «λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια στο δίκτυο».