Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ

Όγδοη αποχώρηση υπουργού για την κυβέρνηση Στάρμερ, με την Άντζελα Ρέινερ να αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό

Νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών, μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης (…), καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής.

Σημείωσε επίσης ότι «πρέπει να λάβει υπόψη το σημαντικό βάρος που ασκεί η συνεχής πίεση των ΜΜΕ» στην οικογένειά της, παρά το γεγονός ότι η πορεία της από «έφηβη μητέρα σε εργατική συνοικία του Στόκπορτ» μέχρι το ανώτατο επίπεδο της κυβέρνησης υπήρξε «η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της».

Η όγδοη παραίτηση υπουργού για την κυβέρνηση Στάρμερ

Η Ρέινερ, 45 ετών, είναι η όγδοη και η πιο πρόσφατη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές… Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με τους Εργατικούς να βρίσκονται πίσω στις δημοσκοπήσεις και το λαϊκιστικό, ακροδεξιό Reform UK να προπορεύεται, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του.

Ο κομβικός ρόλος της Ρέινερ εντός των Εργατικών

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Αφήνει την κυβέρνηση των Εργατικών χωρίς μία από τις πιο αυθεντικές και ισχυρές φωνές της εργατικής τάξης, τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να ξανασυνδεθεί με την παραδοσιακή της εκλογική βάση, όπως σημειώνει ο Guardian.

Κατά καιρούς προβαλλόμενη ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, η Ρέινερ αναγκάστηκε να απευθυνθεί την Τετάρτη σε ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα, αφού η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος σχετικά με την πληρωμή του φόρου.

Τι συνέβη με τον φόρο

Σε μια συνέντευξη στην οποία φάνηκε σχεδόν δακρυσμένη, η Ρέινερ περιέγραψε πως δημιούργησε ένα καταπίστευμα για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει διά βίου αναπηρίες λόγω τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό της σπίτι στη βόρεια Αγγλία για να πληρώσει για ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χοβ της νότιας Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο συντελεστή φόρου που χρεωνόταν κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού έλαβε περαιτέρω νομικές συμβουλές, είπε στη συνέχεια ότι είχε κάνει λάθος και λάμβανε μέτρα για να πληρώσει τον πρόσθετο φόρο.

Μετά τις αποκαλύψεις, η Ρέινερ βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες για υποκρισία, καθώς η κυβέρνηση σχεδίαζε να αυξήσει τους φόρους στους ιδιοκτήτες ακινήτων στον προϋπολογισμό του φθινοπώρου.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979.