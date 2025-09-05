Βρετανία: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Δούκισσα του Κεντ, όπως ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ.

Θλίψη έχει σκορπίσει στη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας ο θάνατος της Δούκισσας του Κεντ, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (04/09) σε ηλικία 92 ετών.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατο της Katharine, Δούκισσας του Κεντ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Δούκα του Κεντ, ξάδελφο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “Η Αυτού Υψηλότητα, η Δούκισσα του Κεντ, απεβίωσε γαλήνια χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της“.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια ενώθηκαν στο πένθος με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, τιμώντας τη μνήμη της Δούκισσας, η οποία ξεχώριζε για την αφοσίωσή της σε οργανισμούς, το πάθος της για τη μουσική και την ευαισθησία της απέναντι στους νέους.

Ως ένδειξη πένθους, η σημαία στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κυματίζει μεσίστια, ενώ αναρτήθηκε και επίσημη ανακοίνωση στα κιγκλιδώματα της βασιλικής κατοικίας.