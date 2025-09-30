Βρυξέλλες: Δεν θα απογειωθούν αεροπλάνα στις 14 Οκτωβρίου

Η απεργία των συνδικάτων στο Βέλγιο προκαλεί την αναβολή όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στις 14 Οκτωβρίου.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ακυρώσει όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων στις 14 Οκτωβρίου λόγω της εθνικής απεργίας που οργανώνουν οι βελγικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο πρόγραμμα λιτότητας που προτείνει η κυβέρνηση.

«Λόγω της εθνικής συνδικαλιστικής δράσης την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην οποία συμμετέχει το προσωπικό της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, δυστυχώς αναμένουμε σημαντικές επιπτώσεις στις λειτουργίες του αεροδρομίου μας», ανέφερε σε δήλωσή του το κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας, αποφασίσαμε, σε συνεννόηση με τις αεροπορικές εταιρείες, να μην επιτρέψουμε την πραγματοποίηση καμίας εξερχόμενης πτήσης επιβατών στις 14 Οκτωβρίου».