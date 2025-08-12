Ζήτημα “εθνικής σημασίας” η λειψυδρία στην Αγγλία

Ζήτημα εθνικής εμβέλειας χαρακτηρίστηκε η λειψυδρία που πλήττει την Αγγλία, από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Η λειψυδρία στην Αγγλία χαρακτηρίσθηκε ζήτημα “εθνικής σημασίας”, καθώς η χώρα γνώρισε τους έξι ξηρότερους μήνες της από το 1976, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EA).

Σύμφωνα με την EA, πέντε περιοχές της Αγγλίας έχουν πληγεί από την ξηρασία και βρίσκονται αντιμέτωπες με την μείωση των αποθεμάτων των ταμιευτήρων και της απόδοσης των καλλιεργειών.

Η Εθνική Ομάδα για την Ξηρασία, στην οποία εκπροσωπείται η κυβέρνηση, ο αγροτικός τομέας και οι εταιρείες ύδρευσης, συνήλθε για να συζητήσει την κατάσταση, την ώρα που ορισμένες περιοχές της Αγγλίας ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού.

“Η σημερινή κατάσταση είναι κρίσιμη σε εθνική κλίμακα και καλούμε κάθε έναν να επιτελέσει τον ρόλο του και να συμβάλει στην μείωση της πίεσης στο υδάτινο περιβάλλον μας”, δήλωσε η Χέλεν Γουέικχαμ, αρμόδια της EA για το νερό.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Ενωσης Αγροτών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους επόμενους μήνες, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν “συνθήκες ακραίας ξηρασίας”.

“Ορισμένα αγροκτήματα αναφέρουν σημαντική πτώση αποδοτικότητας, πράγμα που είναι οικονομικά καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα και είναι πιθανόν να έχει συνέπειες για το σύνολο της συγκομιδής στο Ηνωμένο Βασίλειο”, προειδοποίησε.

Το επίπεδο στους ταμιευτήρες της Αγγλίας δεν φθάνει τις τελευταίες ημέρες παρά το 67,7% του δυναμικού, δηλαδή σαφώς κάτω από τον μέσο όρο για τον μήνα Αύγουστο που είναι το 80,5%.

Σύμφωνα με την EA, το 49% των ροών υδάτων είναι χαμηλότερα από το κανονικό, ενώ στο Γιορκσάιρ της βόρειας Αγγλίας έχει απαγορευθεί το πότισμα των κήπων.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, η Αγγλία γνώρισε την ξηρότερη άνοιξη εδώ και έναν αιώνα.

“Κατά την διάρκεια της επόμενης δεκαετίας θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερη λειψυδρία”, δήλωσε η Εμμα Χάρντι, υπουργός Υδάτων, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή νέων ταμιευτήρων.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι καύσωνες και η ξηρασία πιο έντονα και πιο συχνά.