Ανοδικά συνεχίζει και το 2025 το real estate κατοικιών στα Βόρεια Προάστια – Πού κινούνται οι τιμές πώλησης

Ανοδικά συνεχίζει και το 2025 το real estate κατοικιών στα Βόρεια Προάστια – Πού κινούνται οι τιμές πώλησηςΔιαβάζεται σε 2'
Τα Βόρεια Προάστια θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, προσελκύοντας τόσο εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές που βλέπουν προοπτική σημαντικής υπεραξίας στο μέλλον.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 08:42
Ανοδικά κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Βόρεια Προάστια κατά το β’ τρίμηνο του 2025.
Η αυξημένη ζήτηση από υψηλά εισοδηματικά στρώματα διατηρεί την αγορά κατοικίας στα Βόρεια Προάστια σε έντονη κινητικότητα. Οι αγοραστές αυτής της κατηγορίας αναζητούν κατοικίες υψηλής ποιότητας, γεγονός που ενισχύει την προθυμία τους να πληρώσουν υψηλότερες τιμές, ακόμη και σε περιόδους γενικότερης επιβράδυνσης της αγοράς.
Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων κατασκευών και η χαμηλή προσφορά σύγχρονων διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών διατηρούν την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.
Επιπλέον, το σταθερό επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή λειτουργεί ως παράγοντας ανόδου των τιμών. Τα Βόρεια Προάστια θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, προσελκύοντας τόσο εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές που βλέπουν προοπτική σημαντικής υπεραξίας στο μέλλον.
Τάσεις τιμών ακινήτων
Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Βόρεια Προάστια ανήλθε στα 3.269 ευρώ ανά τ.μ. από 3.043 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 8,30%.
Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά
- Διαμέρισμα, 148 τ.μ., 2ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, Μελίσσια, πωλείται στα 4.054,5 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 131 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Βριλήσσια, πωλείται στα 4.618,32 ευρώ ανά τ.μ.
- Μεζονέτα, 295 τ.μ., ισόγειο, έξι υπνοδωμάτια, Νέα Ερυθραία, πωλείται στα 2.847,46 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 155 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Κηφισιά, πωλείται στα 4.000 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 242 τ.μ., 11ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, Κηφισιά, πωλείται στα 3.925,62 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 163 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Εκάλη, πωλείται στα 2.453,99 ευρώ ανά τ.μ.
- Μεζονέτα, 260 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, Διόνυσος, πωλείται στα 2.269,23 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 360 τ.μ., ισόγειο, έξι υπνοδωμάτια, Άγιος Στέφανος, πωλείται στα 1.250 ευρώ ανά τ.μ.