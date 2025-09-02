Ανοδικά συνεχίζει και το 2025 το real estate κατοικιών στα Βόρεια Προάστια – Πού κινούνται οι τιμές πώλησης

Τα Βόρεια Προάστια θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, προσελκύοντας τόσο εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές που βλέπουν προοπτική σημαντικής υπεραξίας στο μέλλον.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Βόρεια Προάστια κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η αυξημένη ζήτηση από υψηλά εισοδηματικά στρώματα διατηρεί την αγορά κατοικίας στα Βόρεια Προάστια σε έντονη κινητικότητα. Οι αγοραστές αυτής της κατηγορίας αναζητούν κατοικίες υψηλής ποιότητας, γεγονός που ενισχύει την προθυμία τους να πληρώσουν υψηλότερες τιμές, ακόμη και σε περιόδους γενικότερης επιβράδυνσης της αγοράς.

Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων κατασκευών και η χαμηλή προσφορά σύγχρονων διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών διατηρούν την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Επιπλέον, το σταθερό επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή λειτουργεί ως παράγοντας ανόδου των τιμών. Τα Βόρεια Προάστια θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, προσελκύοντας τόσο εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές που βλέπουν προοπτική σημαντικής υπεραξίας στο μέλλον.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Βόρεια Προάστια ανήλθε στα 3.269 ευρώ ανά τ.μ. από 3.043 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 8,30%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά