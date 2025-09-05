Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης: Τα μέτρα της κυβέρνησης υποδαυλίζουν την κερδοσκοπία στα ακίνητα

Σε οξείς τόνους η ανακοίνωση της Ενωσης Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης για τα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

“Ενώ η στεγαστική κρίση κορυφώνεται για τους νέους, τις οικογένειες, τους φοιτητές και τους οικονομικά αδύναμους, η κυβέρνηση επιμένει στην επικοινωνιακή διαχείριση” τονίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ενωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης.

Αναπτύσσει τις θέσεις της ως εξής:” Ο πρωθυπουργός έρχεται στη ΔΕΘ για να διαφημίσει τα «μέτρα» που η κυβέρνηση έχει πάρει για την «αντιμετώπιση» της κρίσης. Όση διαφήμιση και να κάνει, όμως, είναι σαφές ότι πρόκειται για αντι-κοινωνική πολιτική: τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί ή ανακοινωθεί, αντί να φρενάρουν την αισχροκέρδεια και να εξασφαλίζουν στέγη για την πλειοψηφία, υποδαυλίζουν την κερδοσκοπία και ενισχύουν τους ήδη ωφελούμενους από την κρίση: τους εκμισθωτές, τους μεσίτες, τους επενδυτές και τους κατασκευαστές.

Η “κοινωνική αντιπαροχή” είναι το νέο δώρο της κυβέρνησης στους εργολάβους. Μεγάλες εκτάσεις δημόσιας γης παραχωρούνται σε κατασκευαστές για να χτίσουν κατοικίες, εκ των οποίων μόλις το 30% θα δοθεί ως «κοινωνική» κατοικία, ενώ το υπόλοιπο 70% θα πουληθεί ή θα ενοικιαστεί ελεύθερα σε τιμές αγοράς. Ακόμα και αυτά τα λίγα «προσιτά» ακίνητα συνεχίζουν να έχουν υψηλά ενοίκια, ενώ μέσω του δικαιώματος εξαγοράς από τους ενοικιαστές, θα μετατρέπονται σε λίγα χρόνια σε ιδιωτικές κατοικίες. Δεν προβλέπεται δηλαδή η δημιουργία ενός μόνιμου δημόσιου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Πρόκειται για real estate με κοινωνικό προσωπείο: ιδιωτικοποίηση δημόσιας γης, ακόμη ακριβότερες γειτονιές, περισσότερα κέρδη για τους λίγους.

Η επιστροφή ενοικίου δεν αποσκοπεί στην στήριξη των νοικοκυριών, αλλά έχει φοροεισπρακτικό χαρακτήρα. Προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή, οι ενοικιαστές μετατρέπονται σε άτυπους ελεγκτές, και πιέζουν τους εκμισθωτές να δηλώσουν τα αδήλωτα εισοδήματα. Οι εκμισθωτές, με τη σειρά τους, θα αυξήσουν το ενοίκιο, προκειμένου να αποζημιωθούν για την απώλεια των «μαύρων». Σε μια αρρύθμιστη και ασύδοτη αγορά κατοικίας, η επιδοματική «ανάσα» θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις τιμές και θα ενισχύσει όσους ήδη επωφελούνται από τη στεγαστική κρίση. Η Ένωση Ενοικιαστών έχει σαφή θέση: χωρίς αυστηρό πλαφόν στα ενοίκια, κάθε επιδοματικό μέτρο «ενίσχυσης» είναι αντιπαραγωγικό και προσχηματικό.

Ο “Τειρεσίας ενοικιαστών” αποτελεί πάγιο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, του φορέα που αποτελεί την ενσάρκωση της αναλγησίας και της απληστίας. Εν μέσω της σφοδρότερης στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη, από την οποία τα μέλη της επωφελούνται, με θράσος ισχυρίζεται ότι για την στεγαστική κρίση ευθύνεται όχι η αισχροκέρδεια των εκμισθωτών, αλλά η… αφερεγγυότητα των ενοικιαστών! Το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» ή «Τειρεσίας ενοικιαστών», το οποίο η κυβέρνηση ετοιμάζει για το 2026, είναι ένα βάναυσο μέτρο ποινικοποίησης της φτώχειας που θα δημιουργήσει μια μαύρη λίστα αποκλεισμού των οικονομικά ασθενέστερων. Αντί να βάλουν πλαφόν στα ενοίκια ώστε τα νοικοκυριά να μπορούν να τα πληρώσουν, τιμωρούν και στιγματίζουν όσους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν!

Οι fast-track εξώσεις, που σύντομα θα είναι εφικτές μέσω της μεταρρύθμισης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ψηφίστηκε πρόσφατα, είναι άλλο ένα όπλο στη υπηρεσία της απληστίας: οι εκμισθωτές, προκειμένου να εκβιάσουν τους ενοικιαστές να δεχτούν τις παράλογες αυξήσεις μπορούν πλέον να κινούν τη διαδικασία έξωσης αμέσως μετά τη λήξη της τριετούς μίσθωσης και να βγάζουν στον δρόμο τον ενοικιαστή μέσα σε 2 μήνες, ακόμα κι αν το ενοίκιο πληρώνεται κανονικά! Δεδομένου ότι η αναζήτηση κατάλληλης και προσιτής κατοικίας είναι δαπανηρή, δύσκολη και χρονοβόρα, όλοι/ες οι ενοικιαστές/τριες κινδυνεύουμε πλέον άμεσα από αστεγία, χωρίς δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο.

Την ώρα που εισοδηματίες, funds, τράπεζες, Αirbnb και επενδυτές golden visa κρατούν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα εκτός αγοράς καθαρά για λόγους κερδοσκοπίας, η κυβέρνηση κλείνοντας το μάτι στους κερδοσκόπους υποβαθμίζει περαιτέρω τα στεγαστικά μας δικαιώματα και θεσμοθετεί την έξωση των νοικοκυριών με συνοπτικές διαδικασίες!

Αυτή είναι η αντι-κοινωνική πολιτική που ο πρωθυπουργός έρχεται να διαφημίσει στη ΔΕΘ!

Μόνος στόχος της είναι η ενίσχυση της κτηματαγοράς και η διαφύλαξη της κερδοφορίας των λίγων, όχι η στέγαση των πολλών.

Απέναντι σε αυτήν την κοροϊδία, εμείς απαιτούμε τη θέσπιση των μοναδικών μέτρων που μπορούν να δώσουν λύση στην στεγαστική κρίση:

Κοινωνική κατοικία υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, χωρίς επενδυτές και real estate .

Πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων με θέσπιση ανώτατου μισθώματος ανά περιοχή, παλαιότητα, ενεργειακή κλάση.

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών με την αύξηση υποχρεωτικής διάρκειας μισθωτήριων συμβολαίων και απαγόρευση καταχρηστικών πρακτικών.

Αυστηρή ρύθμιση του μεσιτικού επαγγέλματος και απαγόρευση χρέωσης μεσιτικής αμοιβής στους ενοικιαστές.

Αυστηρή ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που είναι τουριστικές και όχι αστικές μισθώσεις.

Κατάργηση Golden Visa και φρένο στα αρπακτικά συμφέροντα στην κτηματαγορά.

Δεν θα λύσουν το πρόβλημα αυτοί που το προκαλούν!

Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν θα μας χαριστεί – η λύση στη στεγαστική κρίση περνάει από την οργάνωση των πληττόμενων.

Υψώνουμε τη φωνή μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας, σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη. Διεκδικούμε συλλογικά το δικαίωμά μας στη στέγη!