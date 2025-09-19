Εντός Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Έπειτα από τριετή καθυστέρηση, το ΥΠΟΙΚ προκηρύσσει τις επόμενες μέρες τον διαγωνισμό για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους τέσσερις ενδιαφερόμενους. Η λειτουργία και τα οφέλη για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Με τις τράπεζες να βάζουν 100 εκατ. ευρώ και το ΥΠΟΙΚ να προχωράει σε σειρά βελτιώσεων, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων έπειτα από 3 χρόνια καθυστερήσεων μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία με στόχο να αποτελέσει το «δίχτυ ασφαλείας» όσων κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους.

Έπειτα από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές, οι οποίες διήρκησαν τα τελευταία τρία χρόνια, το οικονομικό επιτελείο είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να προκηρύξει τον διαγωνισμό για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους τέσσερις ενδιαφερόμενους. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στον επικείμενο διαγωνισμό και κατάθεση δεσμευτικών προσφορών έχουν οι Bain Capital Credit, Christofferson Robb & Co LLC, Fortress Credit Corp. και KAICAN Ελλάς.

Το εγχείρημα του Φορέα ξεκίνησε να υλοποιείται από τα μέσα του 2022 με την αγορά να κρατάει – και τελικά να επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό – «μικρό» καλάθι για την επιτυχία του. Τελικά, η πρόσφατη συμφωνίας κυβέρνησης – τραπεζών για την συμμετοχή των τελευταίων με συνολικά 100 εκατ. ευρώ φαίνεται να ξεκλειδώνει τις διαδικασίες για την ανάδειξη του επενδυτή που θα αναλάβει τη λειτουργία του Φορέα, ο οποίος θα είναι ιδιωτικός και θα αποκτά τα ακίνητα ευάλωτων δανειοληπτών που πτωχεύουν ή βρίσκονται αντιμέτωποι με αναγκαστική εκτέλεση.

Οι βελτιώσεις του ΥΠΟΙΚ

Εκτός από τις τράπεζες που «έβαλαν το χέρι στην τσέπη», κομβικό ρόλο έπαιξαν και σειρά βελτιώσεων που έφερε το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου ο Φορέας να καταστεί ελκυστικός για τους επενδυτές και ταυτόχρονα να καταστεί πιο εύκολη και ρεαλιστική η επαναγορά του ακινήτου από τον οφειλέτη.

Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να δημοσιευτεί μέχρι τέλος του μήνα η προκήρυξη του διαγωνισμού για το τελευταίο «κομμάτι» του εγχειρήματος προκειμένου ο Φορέας να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για τους ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το στεγαστικό τους δάνειο, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στέγασης τους σε αυτό ως ενοικιαστές.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «έχουν ολοκληρωθεί όλες απαιτούμενες διαδικασίες και πλέον η λειτουργία του Φορέα προς όφελος των ευάλωτων δανειοληπτών είναι θέμα χρόνου».

Στη συνέχεια, και σε ορίζοντα 12 ετών, οι ευάλωτοι οφειλέτες υπό την προϋπόθεση ότι επανακάμπτουν οικονομικά και καταβάλουν το ορισθέν μίσθωμα με συνέπεια, θα έχουν τη δυνατότητα να επαναγοράσουν το σπίτι τους. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί ένα ενδεχόμενο κύμα εξώσεων και μάλιστα σε μια περίοδο στεγαστικής κρίσης.

Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την λειτουργία του ο Φορέας θα αγοράζει τις κατοικίες των ευάλωτων που πτωχεύουν ή είναι αντιμέτωποι με αναγκαστική εκτέλεση, με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας, έκπτωση από την οποία θα επωφελείται στο μέλλον ο δανειολήπτης, όταν θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου στο 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος του.

Σε ό,τι αφορά το ύψος του μισθώματος, για τον πρώτο χρόνο θα καθορίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που λαμβάνει υπόψη την εμπορική αξία του ακινήτου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου κ.ά. και στη συνέχεια θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Μέχρι σήμερα το κράτος παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία.

Ο οφειλέτης μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο πριν τα 12 έτη χωρίς «πέναλτι», καθώς μεταξύ των βελτιώσεων που έχουν επέλθει σε σχέση με όσα προβλέπονταν αρχικά είναι η κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων των 12 ετών σε περίπτωση που το δικαίωμα επαναγοράς ασκηθεί νωρίτερα (π.χ. στα 10 χρόνια).