Γιατί συνεχίζεται η άνοδος στο real estate κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

Προς τα “επάνω” κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στο Κέντρο της Αθήνας, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Το Κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές και αγοραστές, καθώς αποτελεί περιοχή με υψηλή εμπορική και ιστορική αξία. Η εγγύτητα σε μνημεία, υπηρεσίες και συγκοινωνίες το καθιστά ελκυστική επιλογή, τόσο για μόνιμη κατοικία όσο και για επενδυτικούς σκοπούς.

Η ανάκαμψη της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) μετά την πανδημία ενίσχυσε τη ζήτηση για ακίνητα στο Κέντρο, ιδιαίτερα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η αυξημένη τουριστική κίνηση επανέφερε το ενδιαφέρον για διαμερίσματα με καλή τοποθεσία, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών πώλησης.

Παράλληα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και η απουσία νέων μεγάλων οικοδομικών έργων στο ιστορικό Κέντρο δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταθερή ανοδική πίεση στις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τέλος, το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2”, που προσφέρει ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια σε νέους 25-39 ετών, συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση της ζήτησης για ακίνητα στο Κέντρο. Η επιδότηση δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας ενίσχυσε την κινητικότητα στην αγορά και ώθησε τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στο Κέντρο της Αθήνας, έφτασε τα 2.400 ευρώ ανά τ.μ. από 2.120 ευρώ που κόστιζε πέρσι. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 13,20%.

