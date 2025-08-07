Γιατί συνεχίζεται η άνοδος στο real estate κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

Γιατί συνεχίζεται η άνοδος στο real estate κατοικιών στο κέντρο της ΑθήναςΔιαβάζεται σε 3'
Προς τα “επάνω” κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στο Κέντρο της Αθήνας, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.
Το Κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές και αγοραστές, καθώς αποτελεί περιοχή με υψηλή εμπορική και ιστορική αξία. Η εγγύτητα σε μνημεία, υπηρεσίες και συγκοινωνίες το καθιστά ελκυστική επιλογή, τόσο για μόνιμη κατοικία όσο και για επενδυτικούς σκοπούς.
Η ανάκαμψη της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) μετά την πανδημία ενίσχυσε τη ζήτηση για ακίνητα στο Κέντρο, ιδιαίτερα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η αυξημένη τουριστική κίνηση επανέφερε το ενδιαφέρον για διαμερίσματα με καλή τοποθεσία, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών πώλησης.
Παράλληα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και η απουσία νέων μεγάλων οικοδομικών έργων στο ιστορικό Κέντρο δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταθερή ανοδική πίεση στις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τέλος, το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2”, που προσφέρει ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια σε νέους 25-39 ετών, συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση της ζήτησης για ακίνητα στο Κέντρο. Η επιδότηση δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας ενίσχυσε την κινητικότητα στην αγορά και ώθησε τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.
Τάσεις τιμών ακινήτων
Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στο Κέντρο της Αθήνας, έφτασε τα 2.400 ευρώ ανά τ.μ. από 2.120 ευρώ που κόστιζε πέρσι. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 13,20%.
Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά
- Διαμέρισμα, 60 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πύργος Αθηνών, πωλείται στα 3.583,33 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 60 τ.μ., 5ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Κουκάκι, πωλείται στα 6.416,67 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 71 τ.μ., 5ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πλατεία Αττικής, πωλείται στα 1.830,99 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 49 τ.μ., 6ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Νέος Κόσμος, πωλείται στα 4.081,63 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 47 τ.μ., 2ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Λεωφ. Πατησίων, πωλείται στα 1.808,51 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 77 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πλατεία Αττικής, πωλείται στα 1.428,58 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 165 τ.μ., 3ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Hilton, πωλείται στα 8.424,24 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 60 τ.μ., 2ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Κυψέλη, πωλείται στα 4.000 ευρώ ανά τ.μ.
- Μεζονέτα, 300 τ.μ., 2ος όροφος, πέντε υπνοδωμάτια, Πλάκα, πωλείται στα 6.666,67 ευρώ ανά τ.μ.,
- Διαμέρισμα, 340 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Κολωνάκι, πωλείται στα 5.441,18 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 340 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Κεραμεικός, πωλείται στα 4.676,47 ευρώ ανά τ.μ.