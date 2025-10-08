Η “ακτινογραφία” της αγοράς κατοικίας στην Πάτρα – Πού κινούνται οι τιμές πώλησης και ενοικίασης

Σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι τιμές εξακολουθούν να είναι πιο προσιτές, γεγονός που προσελκύει μικροεπενδυτές που επιδιώκουν απόδοση είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Νέες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στην Πάτρα, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η φοιτητική στέγη αποτελεί βασικό λόγο ανόδου των τιμών στην Αχαΐα, καθώς η Πάτρα φιλοξενεί χιλιάδες φοιτητές. Η συνεχής εισροή νέων ενοικιαστών δημιουργεί αυξημένη ζήτηση τόσο για μισθώσεις όσο και για αγορές μικρών κατοικιών, με αποτέλεσμα να πιέζονται ανοδικά οι τιμές.

Παράλληλα, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι τιμές εξακολουθούν να είναι πιο προσιτές, γεγονός που προσελκύει μικροεπενδυτές που επιδιώκουν απόδοση είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αναπτυξιακά έργα υποδομών, όπως η οδική Πατρών–Πύργου και η σιδηροδρομική σύνδεση με την Αθήνα. Οι προοπτικές αυτές ενισχύουν την εικόνα της περιοχής ως αναπτυσσόμενου κόμβου, ενδυναμώνοντας την αγορά ακινήτων.

Τέλος, η περιορισμένη προσφορά νέων κατασκευών σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση διατηρεί υψηλά τις τιμές. Η έλλειψη επαρκούς αποθέματος κατοικιών οδηγεί σε ανταγωνισμό μεταξύ ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα η Αχαΐα να καταγράφει σταθερή ανοδική πορεία τόσο στις πωλήσεις όσο και στα ενοίκια.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στην Αχαϊά, ανέρχεται στα 1.383 ευρώ ανά τ.μ. από 1.261 το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 9,70%.

Όσον αφορά τα ενοίκια, η μέση τιμή βρίσκεται στα 8,57 ευρώ ανά τ.μ. από 8 ευρώ που κόστιζε πέρσι. Σημειώθηκε δηλαδή, η αύξηση της τάξεως των 7,10%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Πωλήσεις

Γκαρσονιέρα, 35 τ.μ., ισόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, πωλείται στα 2.028,57 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 219 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.141,55 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 50 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, πωλείται στα 1.660 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 197 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.928,93 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 80 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.875

