Η ακτινογραφία του real estate στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Πού κινούνται τιμές πώλησης και ενοίκια

Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Οι τιμές των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη αυξάνονται κυρίως λόγω της έντονης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς. Η πόλη προσελκύει φοιτητές, νέους επαγγελματίες αλλά και επενδυτές, την ώρα που η διαθεσιμότητα ποιοτικών κατοικιών παραμένει μικρή, γεγονός που ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Παράλληλα, η τουριστική ανάπτυξη και η διάδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) μειώνουν την προσφορά διαμερισμάτων για μακροχρόνια ενοικίαση. Αυτό αυξάνει τον ανταγωνισμό στην αγορά κατοικίας, επηρεάζοντας άμεσα τις τιμές ενοικίων.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μεγάλες υποδομές και αναπλάσεις που υλοποιούνται. Το μετρό Θεσσαλονίκης, οι αναβαθμίσεις στο παραλιακό μέτωπο και άλλες παρεμβάσεις σε γειτονιές δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην αγορά ακινήτων.

Τέλος, το επενδυτικό ενδιαφέρον από ελληνικά και ξένα κεφάλαια ενισχύει τη δυναμική. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται αγορά με προοπτικές περαιτέρω ανόδου, γεγονός που αυξάνει τις αγοραπωλησίες και οδηγεί σε υψηλότερες τιμές.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο οι τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι τιμές των ακινήτων προς πώληση αυξήθηκαν κατά 12,10%, με τη μέση τιμή να βρίσκεται στα 2.625 ευρώ ανά τ.μ. από 2.342 ευρώ το 2024.

Όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, το κόστος ανέβηκε κατά 8,30%. Το κόστος ενοικίασης ανήλθε στα 10 ευρώ ανά τ.μ. από 9,23 ευρώ που κόστιζε πέρσι.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Πωλήσεις

Διαμέρισμα, 45 τ.μ., 2ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Τούμπα, πωλείται στα 2.777 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 112 τ.μ., 3ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Άγιος Δημήτριος, πωλείται στα 1.785 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 181 τ.μ., 5ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Βούλγαρη, πωλείται στα 4.243,65 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 51 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Βούλγαρη, πωλείται στα 2.941 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 65 τ.μ., 5ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Ανάληψη, πωλείται στα 2.769 ευρώ ανά τ.μ.

Ενοικιάσεις