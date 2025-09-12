Ποιο νησί του Ιονίου βγαίνει “κερδισμένο” στις αξίες των ακινήτων κατοικίας το 2025 – Τα στοιχεία

Η άνοδος των τιμών στα Ιόνια νησιά σχετίζεται άμεσα με την έντονη τουριστική ζήτηση και τη στροφή πολλών ιδιοκτητών στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Νέες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των ακινήτων προς πώληση στα νησιά του Ιονίου, με τη Λευκάδα να ανακηρύσσεται “πρωταθλήτρια”, ενώ στην Κεφαλονιά καταγράφηκε η μικρότερη άνοδος.

Η άνοδος των τιμών στα Ιόνια νησιά σχετίζεται άμεσα με την έντονη τουριστική ζήτηση και τη στροφή πολλών ιδιοκτητών στη βραχυχρόνια μίσθωση. Η Λευκάδα, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος προσελκύουν κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ενδιαφέρον για αγορά εξοχικών κατοικιών και επενδυτικών ακινήτων.

Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αγοραστές από την Ευρώπη και άλλες αγορές επενδύουν σε παραθαλάσσια ακίνητα, θεωρώντας τα Ιόνια νησιά ως ασφαλές και ελκυστικό προορισμό με προοπτική απόδοσης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η περιορισμένη προσφορά νέων ακινήτων. Η έλλειψη οικοπέδων και οι πολεοδομικοί περιορισμοί μειώνουν τις διαθέσιμες επιλογές, οδηγώντας σε αύξηση τιμών για τα υφιστάμενα ακίνητα.

Τέλος, οι βελτιώσεις στις υποδομές ενισχύουν την ελκυστικότητα των νησιών. Η αναβάθμιση λιμανιών, αεροδρομίων και οδικών δικτύων — όπως η οδική ζεύξη στη Λευκάδα — προσθέτουν υπεραξία στα ακίνητα και ενισχύουν την αγορά.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στα νησιά του Ιονίου διαμορφώθηκαν ως εξης:

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Λευκάδα. Συγκεκριμένα, το κόστος αυξήθηκε κατά 22,40%, με τη μέση τιμή να ανέρχεται στα 3.269 ευρώ ανά τ.μ. από 2.672 ευρώ που κόστιζε το 2024.

Ταυτόχρονα, στη Ζάκυνθο η μέση τιμή πώλησης κατοικίας βρίσκεται πλέον στα 2.292 ευρώ ανά τ.μ. από 2.143 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 6,90%.

Στη συνέχεια ακολουθεί η Κέρκυρα, με άνοδο 5%. Η μέση τιμή αγοράς κατοικίας έφτασε τα 2.240 ευρώ ανά τ.μ. από 2.133 ευρώ που στοίχιζε την αντίστοιχη περσινή χρονιά.

Τέλος, τη μικρότερη αύξηση την συναντάμε στην Κεφαλονιά, καθώς η αξία των ακινήτων αυξήθηκε, μόνο, κατά 2,70%. Το κόστος αγοράς είναι στα 2.333 ευρώ ανά τ.μ. από 2.373 ευρώ πέρσι.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Λευκάδα

Διαμέρισμα, 78 τ.μ., δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.692,31 ευρώ ανά τ.μ.

Βίλα, 200 τ.μ., τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.450 ευρώ ανά τ.μ.

Βίλα, 160 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.937 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 67 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.961 ευρώ ανά τ.μ.

Κέρκυρα

Μονοκατοικία, 432 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.597,22 ευρώ ανά τ.μ.

Βίλα, 380 τ.μ., 3ος όροφος, έξι υπνοδωμάτια, πωλείται στα 3.421,5 ευρώ ανά τ.μ.

Βίλα, 475 τ.μ., υπόγειο, έξι υπνοδωμάτια, πωλέιται στα 10.526 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 55 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.545,45 ευρώ ανά τ.μ.

Ζάκυνθος

Βίλα, 157 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 5.222 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 200 τ.μ., 1ος όροφος, έξι υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.250 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 225 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, πωλείται στα 5.777 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 50 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.100 ευρώ ανά τ.μ.

Κεφαλονιά