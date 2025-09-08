Σε άνοδο το real estate στα Μεσόγεια

Σε άνοδο το real estate στα ΜεσόγειαΔιαβάζεται σε 2'
Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει επίσης ισχυρό, καθώς τα Ανατολικά Προάστια θεωρούνται “ασφαλής επιλογή” για αγορά κατοικίας με προοπτική ανόδου, γεγονός που προσελκύει αγοραστές με επενδυτικό προσανατολισμό.
Υψηλή άνοδος καταγράφηκε στις τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Ανατολικά Προάστια, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.
Η αύξηση των τιμών συνδέεται κυρίως με την έντονη ζήτηση. Η περιοχή προσελκύει οικογένειες που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερο πράσινο και εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, κάτι που ανεβάζει την αξία των ακινήτων.
Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι αναβαθμίσεις σε υποδομές, όπως βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, ενίσχυση μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτές οι παρεμβάσεις ενισχύουν την ελκυστικότητα της περιοχής.
Τέλος, η περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών και το αυξημένο κόστος κατασκευής πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.
Τάσεις τιμών ακινήτων
Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Ανατολικά Προάστια, ανήλθε στα 2.305 ευρώ ανά τ.μ. από 2.133 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 8%.
Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά
- Μονοκατοικία 120 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, Λούτσα, πωλείται στα 2.333,33 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 505 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, Λούτσα, πωλείται στα 1.643,56 ευρώ ανά τ.μ.
- Μεζονέτα, 165 τ.μ., 2ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, Γέρακας, πωλείται στα 3.454,55 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 141 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Γλυκά Νερά, πωλείται στα 2.482,27 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 362 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, Κορωπί, πωλείται στα 2.624,31 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 200 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, Μαραθώνας, πωλείται στα 3.725 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 630 τ.μ., 1ος όροφος, πέντε υπνοδωμάτια, Μαραθώνας, πωλείται στα 2.142,86 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 285 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, Παιανία, πωλείται στα 3.157,89 ευρώ ανά τ.μ.
- Μεζονέτα, 166 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, Γέρακας, πωλείται στα 1.801,2 ευρώ ανά τ.μ.
- Βίλα, 800 τ.μ., ισόγειο, δέκα υπνοδωμάτια, Μαραθώνας, πωλείται στα 1.875 ευρώ ανά τ.μ.