Σε άνοδο το real estate στα Μεσόγεια

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει επίσης ισχυρό, καθώς τα Ανατολικά Προάστια θεωρούνται “ασφαλής επιλογή” για αγορά κατοικίας με προοπτική ανόδου, γεγονός που προσελκύει αγοραστές με επενδυτικό προσανατολισμό.

Υψηλή άνοδος καταγράφηκε στις τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Ανατολικά Προάστια, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση των τιμών συνδέεται κυρίως με την έντονη ζήτηση. Η περιοχή προσελκύει οικογένειες που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερο πράσινο και εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, κάτι που ανεβάζει την αξία των ακινήτων.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι αναβαθμίσεις σε υποδομές, όπως βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, ενίσχυση μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτές οι παρεμβάσεις ενισχύουν την ελκυστικότητα της περιοχής.

Τέλος, η περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών και το αυξημένο κόστος κατασκευής πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Ανατολικά Προάστια, ανήλθε στα 2.305 ευρώ ανά τ.μ. από 2.133 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 8%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά