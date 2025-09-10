Συνεχίζεται η άνοδος στις αξίες των ακινήτων στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας – Πώς επηρεάζονται τα ενοίκια

H βελτίωση των υποδομών και των συγκοινωνιών στην περιοχή ενισχύει την προσβασιμότητα, κάνοντας τα Δυτικά Προάστια πιο ελκυστικά για μόνιμη κατοικία.

Νέες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των ακινήτων προς ενοικίαση στα Δυτικά Προάστια κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η άνοδος των ενοικίων οφείλεται αρχικά στην αυξημένη ζήτηση. Οι χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα Βόρεια και τα Νότια Προάστια προσελκύουν νέους ενοικιαστές και οικογένειες που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές.

Παράλληλα, η βελτίωση των υποδομών και των συγκοινωνιών στην περιοχή ενισχύει την προσβασιμότητα, κάνοντας τα Δυτικά Προάστια πιο ελκυστικά για μόνιμη κατοικία.

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση, που δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, με αποτέλεσμα να πιέζονται ανοδικά τα μισθώματα.

Τέλος, παρατηρείται μετατόπιση ενοικιαστών από ακριβότερες περιοχές της Αττικής, οι οποίοι στρέφονται δυτικά αναζητώντας καλύτερη σχέση κόστους και ποιότητας ζωής, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση των τιμών.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας στα Δυτικά Προάστια ανήλθε στα 8,89 ευρώ ανά τ.μ. από 8,33 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 6,70%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά