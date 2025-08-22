Συνεχίζεται το “ράλι” στις τιμές ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Πόσο πωλούνται στα Νότια Προάστια

Οι αναβαθμίσεις σε υποδομές και η βελτίωση της καθημερινότητας ενισχύουν την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών, ανεβάζοντας την αξία τους.

Σε ανοδικά τροχιά κινούνται για ακόμα μια φορά οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Νότια Προάστια, κατά το β’ 2025.

Η σημαντική αύξηση στις τιμές πώλησης κατοικιών στα Νότια Προάστια κατά το β’ τρίμηνο του 2025 οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες που ενίσχυσαν τη ζήτηση και περιόρισαν την προσφορά.

Πρώτον, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από αγοραστές υψηλού εισοδήματος, τόσο Έλληνες όσο και ξένους, οι οποίοι αναζητούν κατοικία κοντά στη θάλασσα με υψηλή ποιότητα ζωής. Η τοποθεσία των Νοτίων Προαστίων, σε συνδυασμό με το προφίλ της περιοχής, λειτουργεί ως πόλος έλξης.

Δεύτερον, η προσφορά νεόδμητων και πολυτελών κατοικιών παραμένει περιορισμένη, γεγονός που σε συνδυασμό με τη συνεχή ζήτηση οδηγεί σε άνοδο των τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επιπλέον, οι συνεχείς αναβαθμίσεις σε υποδομές και η βελτίωση της καθημερινότητας (αναπλάσεις, νέα εμπορικά κέντρα) ενισχύουν τη συνολική ελκυστικότητα των περιοχών αυτών, ανεβάζοντας την αξία τους.

Τέλος, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο, συμβάλλει περαιτέρω στην άνοδο των τιμών, καθώς ενισχύεται η ζήτηση από επενδυτές.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Νότια Προάστια, έφτασε τα 3.926 ευρώ ανά τ.μ. από 3.043 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 8,10%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά