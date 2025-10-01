Αναζητείται “ανάχωμα” στην ακρίβεια – Πολιτικό κλίμα για μειώσεις τιμών σε 1000 προϊόντα

Το ΥΠΑΝ επιδιώκει να καταγράψει, εν μέσω μιας δύσκολης πολιτικής συγκυρίας, μειώσεις σε βασικά αγαθά. Γιαυτό το υπουργείο έχει παρακινήσει βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές τους σε 1.000 προϊόντα.

Με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), όπως δημοσιοποιήθηκαν, χθες, Τρίτη (30/9) να κάνουν λόγο για “διατήρηση σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, όπως η στέγαση, η ένδυση-υπόδηση και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια”, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης συναντάται με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.

Επί τάπητος τίθεται το πλάνο μείωση των τιμών σε περίπου 1.000 προϊόντα. Ειδικότερα, σήμερα Τετάρτη στη 1:00 το μεσημέρι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με την ηγεσία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, όπου θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι μειώσεις.

Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, τις προηγούμενες μέρες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην Απογευματινή, δίνοντας το στίγμα “εκφράσαμε την κοινωνική απαίτηση από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να προχωρήσουν άμεσα σε μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων πρώτης ανάγκης. Δεσμεύτηκαν ότι θα το κάνουν, αντιλαμβανόμενοι την κοινωνική ευθύνη τους” τόνισε ο υπουργός και προσέθεσε ότι “με τις παρεμβάσεις μας, τους προηγούμενους μήνες καταφέραμε να έχουμε για πέντε συνεχόμενους μήνες αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα – τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.”

Με βάση πληροφορίες, συμπληρωματικά με τις ανακοινώσεις για μειώσεις σε φόρους όπως καταγράφηκαν στο σχετικό νομοσχέδιο για το “πακέτο ΔΕΘ”, το ΥΠΑΝ επιδιώκει να καταγράψει, εν μέσω μιας δύσκολης πολιτικής συγκυρίας, με “βολές” από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για σειρά ζητημάτων, αλλά και δυσθυμία για την αγοραστική δύναμη των πολιτών, μειώσεις σε βασικά αγαθά. Γι’ αυτό, το υπουργείο έχει παρακινήσει βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές τους σε 1.000 προϊόντα με τις “αναμονές” να παραπέμπουν σε ανακοινώσεις, πιθανότητα, και την επόμενη εβδομάδα.

Η λίστα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, αβγά, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, σοκολατοειδή, κονσέρβες, φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

“Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών συνεχίζεται – και είναι υπόθεση όλων: του κράτους, των παραγωγών, των αλυσίδων λιανεμπορίου, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας” τόνισε προ ημερών ο κ. Θεοδωρικάκος, λίγο μετά και την επιβολή προστίμων στην αγορά για κακή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η ισορροπία με την αγορά

Πέρα από τα πρόστιμα, οι σχέσεις του υπουργού με την αγορά είναι σε μια ευαίσθητη ισορροπία, καθώς η τελευταία εκτιμά ότι στοχοποιείται, χωρίς λόγο, μέσα από μια διαδικασία υπερρύθμισης. Μάλιστα δεν είναι λίγα τα στελέχη εκείνα, που θεωρούν ότι το πλαίσιο είναι άκρως δυσλειτουργικό και λειτουργεί ως “μοχλός” πίεσης προς τις αλυσίδες, την ώρα, δε, που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί στο ράφι. Τονίζουν, δε, ότι είναι αδύνατο σε μια λιανεμπορική αλυσίδα να μην κάνει λάθη, δοθέντος του όλου πλαισίου. Παραπέμπουν, δε, σε μια άκρως ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, που έχει φέρει τον πληθωρισμό στο ράφι στο 1,8% με βάση τα σχετικά στοιχεία των εταιρειών μετρήσεων.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Πάντως, με βάση το ΥΠΑΝ, οι ελεγκτικές Αρχές θα συνεχίσουν τους ελέγχους για τυχόν πλασματικές προσφορές και εκπτώσεις, καθώς και για περιπτώσεις όπου ορισμένα προϊόντα διακινούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που όριζε ο νόμος, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, οπότε και βρισκόταν σε ισχύ. Οι λίστες, μάλιστα, που έχουν αποσταλεί είναι στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, έστω κι αν το πλαίσιο έχει αλλάξει από το τέλος Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι, τώρα, απαγορεύεται στις εταιρείες να εντάσσουν τα προϊόντα στα οποία αυξάνουν τις τιμές, σε προωθητικές ενέργειες, δηλαδή να τα πωλούν με έκπτωση με σε προσφορά για τρεις μήνες.

Μάλιστα, οι έλεγχοι γίνονται σε όλη τη διατροφική αλυσίδα από την παραγωγή και τους μεσάζοντες μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ, την ώρα που αναμένεται και η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία –όπως τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος– θα λειτουργεί ανεξάρτητα, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.