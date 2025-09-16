B. Ψάλτης: Στόχος η Alpha Bank να μετατραπεί σε ευρωπαίο πρωταθλητή

Το Success Story της Alpha Bank παρουσιάστηκε στο μεγαλύτερο τραπεζικό συνέδριο του Λονδίνου. Ο Βασίλης Ψάλτης στο κύριο stage, δίπλα στους επικεφαλής των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, ελληνική τράπεζα ανέβηκε στο κύριο stage του Bank of America Financials CEO Conference στο Λονδίνο, πλάι στους επικεφαλής των κορυφαίων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Η παρουσία της Alpha Bank δεν αποτελεί μία κορυφαία στιγμή μόνο για την ίδια αλλά ένδειξη της δυναμικής επιστροφής της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χάρτη, με τις ελληνικές τράπεζες να αναγνωρίζονται ως κανονικός, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η επιλογή των διοργανωτών στην Alpha Bank δεν είναι τυχαία καθώς η Τράπεζα καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις ως προς την χρηματιστηριακή της δυναμική παγκοσμίως (YtD), με ισχυρά αποτελέσματα και πειθαρχημένη εκτέλεση, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο 26%, συνιστά μια καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης — τόσο στο στρατηγικό πλάνο και το management της Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου το οποίο παρακολούθησαν αναλυτές, επενδυτές αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του διεθνούς τραπεζικού κλάδου, ο CEO της Τράπεζας κ. Βασίλης Ψάλτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, στο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης της Alpha Bank καθώς και στις αλλαγές, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ψήφος εμπιστοσύνης από τη UniCredit

«Η αύξηση του ποσοστού της UniCredit στην Alpha Bank στο 26% αποτελεί την πιο ηχηρή ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο προς την τράπεζα όσο και προς την ελληνική οικονομία και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Alpha Bank. Είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε δημιουργήσει μέχρι στιγμής και όσα δημιουργούμε μαζί», είπε ο CEO της τράπεζας, προσθέτοντας πως «αυτή η στρατηγική συνεργασία ήδη αποδίδει χειροπιαστά αποτελέσματα και για την Alpha Bank ανοίγει νέους δρόμους: πρόσβαση σε 13 αγορές, συνέργειες σε asset management, δομημένα προϊόντα, transaction banking και διεθνή κοινοπρακτικό δανεισμό», πρόσθεσε.

Νέο επιχειρηματικό μοντέλο

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο Όμιλος επιδιώκει να ξεφύγει από τον ρόλο της κλασικής εμπορικής τράπεζας. Με παρουσία σε Λονδίνο και Λουξεμβούργο, στοχεύει στη διεθνοποίηση των υπηρεσιών της σε wealth management και corporate banking. Στόχος είναι να ακολουθεί τους Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές με δραστηριότητα στο εξωτερικό και να τους προσφέρει υπηρεσίες που ως τώρα έβρισκαν σε διεθνείς ομίλους.

«Η συνεργασία με τη UniCredit λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος: επιτρέπει στην Alpha να διατηρεί τον χαρακτήρα μιας ελληνικής τράπεζας με τοπική γνώση, αλλά με δυνατότητες πρόσβασης και εξυπηρέτησης επιπέδου ευρωπαϊκού πρωταθλητή», υπογράμμισε ο κ Ψάλτης, περιγράφοντας αυτήν την πορεία ως μετάβαση σε ένα μοντέλο «micro-universal bank», που συνδυάζει τοπική τεχνογνωσία με διεθνή πρόσβαση.

Οι εξαγορές ως εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Βασίλης Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει υιοθετήσει μια πιο ενεργητική στρατηγική εξαγορών, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Αποσαφήνισε, ωστόσο, ότι οι εξαγορές δεν είναι αυτοσκοπός· είναι εργαλείο για επιταχυνθεί η στρατηγική της τράπεζας με πειθαρχία και σαφή στόχο: καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες της.

«Η εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο της έδωσε μερίδιο αγοράς 10% και ισχυρή θέση σε μια οικονομία στενά συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Η απορρόφηση της Flexfin ενίσχυσε την παρουσία στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τομέα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της AXIA Ventures στην Alpha Finance δημιουργεί μια ηγετική επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα και την Κύπρο, με στόχο την κάλυψη κεφαλαιαγορών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τέλος, η συνεργασία με τα ΕΛΤΑ προσφέρει περισσότερα από 1.000 επιπλέον σημεία εξυπηρέτησης, διευρύνοντας την πρόσβαση σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη» εξήγησε ο κ. Ψάλτης.

Εταιρικός δανεισμός και τραπεζική πίστη

Ως δύο αντιστρόφως ανάλογες δυναμικές περιέγραψε ο Βασίλης Ψάλτης τα δύο κυρίαρχα ζητήματα του εταιρικού δανεισμού και της στεγαστικής πίστης. Όπως είπε σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, η εγχώρια δυναμική είναι ισχυρή καθώς αυξάνεται με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθώς ενισχύεται τόσο από το Ταμείο Ανακάμψης όσο και από ιδιωτικές επενδύσεις.

Στον αντίποδα, η στεγαστική πίστη είναι στάσιμη. Το πρόβλημα δεν είναι η ζήτηση αλλά η προσφορά: εκτιμάται ότι λείπουν περίπου 200.000 κατοικίες. Τα κρατικά προγράμματα κοινωνικής στέγασης είναι θετικό πρώτο βήμα, αλλά, η λύση θα έρθει μόνο με μαζικές νέες κατασκευές και κίνητρα για ιδιώτες επενδυτές.

Υψηλή κερδοφορία και αποδόσεις

Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο αύξησης των κερδών ανά μετοχή κατά 9% ετησίως την περίοδο 2024–2027, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν επαναγορές μετοχών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ξεπεράσουν τα €1,7 δισ. το 2026 και τα €1,8 δισ. το 2027.

«Οι προβλέψεις μας για 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027 είναι εξασφαλισμένες και αυτό είναι πριν από την ενσωμάτωση οποιασδήποτε συνεισφοράς από την AstroBank ή άλλες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι παράγοντες που το καθορίζουν είναι σαφείς: συνεχής αύξηση των δανείων, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους στον μη εμπορικό τομέα. Έχουμε διαχειριστεί με επιμέλεια και σύνεση τον ισολογισμό μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν δυσμενείς συνθήκες, και αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξή μας είναι ανθεκτική», τόνισε ο Βασίλης Ψάλτης.

Στο μέτωπο των αποδόσεων προς τους μετόχους είπε ότι η τράπεζα δεσμεύεται σε payout ratio τουλάχιστον 50% για την τριετία 2025–2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερων επιστροφών μέσω μερισμάτων ή επαναγορών μετοχών.

«Επιθετική» επένδυση στην τεχνολογία

Ερωτώμενος για τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις fintechs, ο Βασίλης Ψάλτης ανέφερε πως στο ελληνικό περιβάλλον τα πράγματα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά, με μόνες εξαιρέσεις τις πληρωμές και τη λιανική τραπεζική. «Ωστόσο, η Alpha επενδύει επιθετικά σε ψηφιακά κανάλια και συνεργασίες, θέλοντας να καλύψει την αυξανόμενη απαίτηση για ταχύτητα και ευελιξία», ανέφερε.

Τον CEΟ της Τράπεζας συνόδευαν ο CFO Βασίλης Κοσμάς και ο IR Director Ιάσων Κεπαπτσόγλου. Η αντιπροσωπεία της Alpha Bank είχε, στο περιθώριο του Συνεδρίου, σειρά συναντήσεων με πάνω από 70 στελέχη διεθνών επενδυτικών εταιρειών.