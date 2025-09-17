Credia Bank: Εκτός συνόρων επέκταση σε χρόνο ρεκόρ

Με την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Credia Bank, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της, δικαιώνοντας την επενδυτική επιλογή της Thrivest Holdings.

Πέραν πάσης προσδοκίας εξελίσσεται ο μετασχηματισμός και η επέκταση των δραστηριοτήτων της Credia Bank, με την τράπεζα να διεκδικεί πλέον και έμπρακτα τον ρόλο του 5ου τραπεζικού πυλώνα στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα.

Σε μόλις δύο χρόνια από την είσοδο της Thrivest Holdings των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη στο τραπεζικό χώρο, και υπό την διοίκηση της κυρίας Ελένης Βρεττού η πάλαι ποτέ Attica Bank, από τον πλέον αδύναμο κρίκο του τραπεζικού συστήματος, με κύρια χαρακτηριστικά τις επισφάλειες, τα κόκκινα δάνεια, τα αρνητικά κεφάλαια και το αβέβαιο μέλλον έχει πλέον μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ευθέως ανταγωνιστικό τραπεζικό ίδρυμα.

Όπως τονίζουν κύκλοι της Τράπεζας, η Credia Bank – η εταιρική συνέχεια της ενοποίησης της Attica Bank, της τέως Παγκρήτιας Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών – μετά την εξυγίανσή της, όχι μόνο αναπτύσσεται δυναμικά αλλά μέσα από την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, έναντι 200 εκατ ευρώ, αποκτά διεθνές αποτύπωμα και πολλαπλάσια μεγέθη, δικαιώνοντας την επιχειρηματική τριανδρία για την παράτολμη επιλογή της να εισέλθει πριν από δύο χρόνια, στις χρεοκοπημένες τότε μικρές τράπεζες.

Σχολιάζοντας την εξαγορά της HSBC Μάλτας χθες το απόγευμα η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia Bank Ελένη Βρεττού τόνισε, μεταξύ άλλων ότι «η Συναλλαγή δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των €15 δισ. ενεργητικού, €12 δισ. καταθέσεων, και 400 χιλιάδων πελατών στις δύο χώρες, ενώ ενισχύει σημαντικά την τελική κερδοφορία και επιταχύνει τη δημιουργία κεφαλαίου και πραγματικής αξίας για όλους τους μετόχους μας. Παράλληλα πρόσθεσε ότι «στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της Τράπεζας είναι να διατηρήσουμε την πρόσβαση για τους πελάτες μας στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα».

Διεθνοποίηση σε χρόνο ρεκόρ

Με την ανακοίνωση χθες το απόγευμα της εξαγοράς της HSBC Μάλτας, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Credia Bank, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της και από περίπου €80 εκατ. οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, έφτασε να έχει κέρδη περίπου €44 εκατ., ικανά μερίδια στην πιστωτική επέκταση μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και φιλόδοξα σχέδια για το αύριο, με στόχευση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας – την ραχοκοκαλιά της οικονομίας –, την ανάπτυξη και της δημιουργίας αξίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το deal της εξαγοράς της HSBC Μάλτας χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα με την οποία έγιναν οι διαπραγματεύσεις σε Μάλτα και Λονδίνο, αντίστοιχα, στην επιτάχυνση των οποίων έπαιξε ρόλο και η πίεση που άσκησε η πλευρά της Credia Bank στην HSBC ώστε η συμφωνία να κλείσει γρήγορα. Οι συζητήσεις τελικώς ευοδώθηκαν μέσα σε έναν μήνα και ολοκληρώθηκαν σήμερα με την επισφράγιση της συμφωνίας, η οποία φέρνει αμοιβαία οφέλη για όλες τις πλευρές και έχει ως άμεσο χαρακτηριστικό τον διπλασιασμό της αξίας της CrediaBank, δικαιώνοντας τους μετόχους της.

Όπως έχει επισημάνει ο Partner της Thrivest, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει σχεδόν τη λογιστική αξία της Credia Bank από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.

Η HSBC Μάλτας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διαθέτει υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, με ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς της τάξης του 20% και καθαρά κέρδη €90 εκατ. ευρώ (2024). Και με την απόκτησή της, η Credia Bank θα δει το ενεργητικό της να διπλασιάζεται, το χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξάνεται σημαντικά και το αποτύπωμά της να διευρύνεται αποφασιστικά.

Κέρδη για το Δημόσιο

Σημειώνεται τέλος ότι μεγάλος κερδισμένος των ζυμώσεων αυτών – και, μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία του – είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ελληνικό κράτος, το οποίο μέσα από το τέως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είχε επενδύσει αποφασιστικά στην εξυγίανση του 5ου τραπεζικού πυλώνα και σήμερα με τη συγκεκριμένη εξαγορά όχι μόνο ανακτά το κόστος της επένδυσης, αλλά παρουσιάζει και κέρδος, δικαιώνοντας και μία επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Μάλιστα, ενώ το αρχικό πλάνο προέβλεπε την ανάκτηση των κεφαλαίων του τέως ΤΧΣ σε 10 έτη, αυτό θα μπορεί πλέον να επιτευχθεί σε μόλις έναν χρόνο μετά την επένδυσή του για την εξυγίανση της πρώην Attica Bank.