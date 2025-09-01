ΔΕΗ: Οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Σεπτέμβριο.

Δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα (1/9) στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι ρεύματος για τον Σεπτέμβριο.

Με βάση σχετική ενημέρωση:

«Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται δραστικά στα 0,129 €/kWh, από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 €/kWh.

Επιπλέον, με βάση την ενημέρωση «στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 0,1148 €/kWh, από 0,1279 €/kWh τον Αύγουστο, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σημαντικά για τον Σεπτέμβριο στα 0,104 €/kWh, από 0,13898 €/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Σεπτέμβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 0,145€/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 0,142€/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095€/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν σταθερή και αξιόπιστη επιλογή για κάθε νοικοκυριό.

Η ΔΕΗ τοποθετεί σταθερά τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο, προσφέροντας ξεκάθαρη και διαφανή τιμολόγηση, πελατοκεντρική εξυπηρέτηση μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια, αλλά και μία ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη ψηφιακή εμπειρία, με εργαλεία και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα».