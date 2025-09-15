Εγκαινιάζεται η Knowledge Bank από το ekip

Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα καινοτόμων πολιτικών για τις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες. Από την Ελλάδα συμμετέχει η εταιρεία επικοινωνίας MSCOMM.

Στο λανσάρισμα της Knowledge Bank, μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας που συγκεντρώνει επιλεγμένα εργαλεία, μελέτες περίπτωσης και στρατηγικές προτάσεις προχωράει το ekip (European Innovation Policy Platform for Cultural and Creative Industries).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, η γνώση για το πώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικής παραμένει διάσπαρτη και κατακερματισμένη. Για να καλύψει αυτό το κενό, το ekip λανσάρει το Knowledge Bank – μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει επιλεγμένα εργαλεία, μελέτες περίπτωσης και στρατηγικές προτάσεις.

Πρόκειται για έναν αξιόπιστο κόμβο πρακτικής γνώσης που βοηθά πολιτικούς φορείς, φορείς χρηματοδότησης, δημιουργούς, και επαγγελματίες, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που ενσωματώνουν τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στα ανοικτά οικοσυστήματα καινοτομίας.

Το Knowledge Bank προσφέρει:

• Ενιαίο σημείο πρόσβασης σε τεκμηριωμένα παραδείγματα και εργαλεία.

• Υποστήριξη στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών.

• Καθοδήγηση για το πώς οι Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες μπορούν να ενδυναμώσουν την καινοτομία στην Ευρώπη.

Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη στο: https://knowledge-bank.ekipengine.eu/

Τι είναι το ekip

Το ekip – στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετέχει η εταιρεία επικοινωνίας MSCOMM – αντιμετωπίζει τις σύνθετες διαδικασίες καινοτομίας μέσα από συνεργασία και συμμετοχή διαφορετικών ενδιαφερομένων. Αναδεικνύει ότι οι συνεργατικές πολιτικές είναι απαραίτητες ώστε οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες να ευδοκιμήσουν και να ανταποκριθούν σε μεγάλες προκλήσεις, όπως η Πράσινη Συμφωνία, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η Συμπερίληψη.

Με βάση τις αρχές της ανοικτής καινοτομίας, το ekip αναπτύσσει πολιτικές προτάσεις βασισμένες σε δεδομένα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα «δίκτυο δικτύων» που ενώνει τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με άλλους τομείς. Η φιλοδοξία του είναι η οικοδόμηση μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που επιταχύνει τη συνεργασία, τη μάθηση και την ανάπτυξη πολιτικής.

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 17 οργανισμών από όλη την Ευρώπη, αποτελούμενη από:

• 5 Πανεπιστήμια:

• 5 Πόλεις:

• 4 Συμβουλευτικές Εταιρείες:

• 4 Οργανισμοί στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας: