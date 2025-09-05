ΕΛΣΤΑΤ: “Προσγείωση” της ανάπτυξης στο β’ τρίμηνο – “Καμπανάκι” για την οικονομία

Με επιβράδυνση έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο για την ελληνική οικονομία. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Με πιο αργό αναπτυξιακό ρυθμό σε σχέση με το προηγούνενο τρίμηνο κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2ο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανάπτυξη ήταν +0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024 (ετήσια) παρουσίασε άνοδο κατά 1,7%.

Πάντως το σημαντικό τρίμηνο είναι το τρίτο οπότε και ο “πυρήνας” της τουριστικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με ρυθμό ανάπτυξη της οικονομίας 2,2%, ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου υπήρξαν στοιχεία που καταδείκνυαν την τάση επιβράδυνσης ορισμένων βασικών δεικτών.

Υπενθυμίζεται, με βάση τον προϋπολογισμό ο στόχος γαι φέτος είναι για ανάπτυξη στο 2,3%.

Αναλυτικά με με βάση αυτά τα στοιχεία η πορεία ανόδου του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο είναι στο 1,95%.

Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο του 2025.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.