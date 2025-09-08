Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης από την διεθνή επενδυτική κοινότητα

Συναντήσεις με περισσότερα από 30 διεθνή κορυφαία funds είχε η διοίκηση του Ομίλου στη Νέα Υόρκη. Η ατζέντα των συζητήσεων και τα σημεία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο κομβικός ρόλος της Κύπρου και της Βουλγαρίας.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα τόσο για την ίδια την τράπεζα όσο και για την ελληνική οικονομία συνολικά πραγματοποιήσαν την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη οι συναντήσεις της διοίκησης της Eurobank με περισσότερα από 30 διεθνή κορυφαία funds.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων οι διεθνείς επενδυτές επέδειξαν ιδιαίτερα ζωηρό ενδιαφέρον για τα επόμενα βήματα της Τράπεζας τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η διοικητική ομάδα της Eurobank κλήθηκε να απαντήσει στους επενδυτές για μια σειρά από κρίσιμα σημεία σε ότι αφορά την εξέλιξη των βασικών εργασιών και οικονομικών μεγεθών αλλά του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο βάρος των συζητήσεων έπεσε στις προοπτικές της πιστωτικής της επέκτασης σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, στα σχέδιά της Eurobank για μη οργανική επέκταση είτε στις χώρες, που έχει παρουσία είτε σε τρίτες, καθώς και για τη μερισματική πολιτική, που σκοπεύει να ακολουθήσει και την διανομή του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Καταιγισμό ερωτήσεων δέχθηκε η διοίκηση της ελληνικής τράπεζας από τους επενδυτές για την αγορά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην Βουλγαρία και στην Κύπρο. Ειδικά για την αγορά της Κύπρου, το ενδιαφέρον εστιάσθηκε στην πορεία των συνεργειών με την Ελληνική Τράπεζα, και τον δυνητικό ρόλο της Κύπρου ως hub για την πρόσβαση στις αγορές της Ινδίας, του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου προς τις αγορές της ΕΕ. Όσο για την Βουλγαρία, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες αλλά και οι επιπτώσεις από την επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη την 1/1/2026.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο, η Eurobank έχει λάβει τις εποπτικές εγκρίσεις για τη συγχώνευση Eurobank Cyprus και Ελληνικής και ολοκλήρωσε τη νομική συγχώνευσή τους, δημιουργώντας έναν ηγετικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Κύπρο, που θα αποτελέσει «κλειδί» για το άνοιγμα της Eurobank στις πολλά υποσχόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας.

Στο προηγούμενο ραντεβού του με τους αναλυτές στο τέλος του περασμένου Ιουλίου με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φ. Καραβίας είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση του στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση στα 4 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ για φέτος τονίζοντας ότι η πιστωτική επέκταση συνεχίζει να επιδεικνύει δυναμική, υποστηριζόμενη από τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα και την ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες δανείων στη Βουλγαρία.

Οι ισχυρές αποδόσεις της τράπεζας του πρώτου εξαμήνου άνοιξαν τον δρόμο για την διανομή για πρώτη φορά ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 170 εκατ. ευρώ για το 2025, που θα καταβληθεί σε μετρητά και θα διανεμηθεί στο τέταρτο τρίμηνο. Αυτό αντιστοιχεί σε 4,7 σεντς ανά μετοχή. Παράλληλα, όπως ανέφερε η διοίκηση η Eurobank βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε ότι αφορά τα προς διανομή κέρδη (payout) η τράπεζα έχει δεσμευτεί για τουλάχιστον 50% φέτος που σημαίνει ότι μπορεί να κινηθεί και υψηλότερα αυτού, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβίας.

Εξαγορές

Ως προς τις κινήσεις αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων, ο Δ. Καραβίας είχε αναφέρει πως έχει ήδη ενοποιηθεί η πρώην θυγατρική της CNP στην Κύπρο με τη διοίκηση να εστιάζει όχι μόνο στην μη οργανική ανάπτυξη στο πεδίο του τραπεζικού κλάδου, αλλά και στις ασφάλειες και το asset management σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες που η τράπεζα έχει παρουσία. «Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο στόχος για εξαγορά, ωστόσο εφόσον βρεθεί η σωστή ευκαιρία στις τρεις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία θα το εξετάσουμε. Μας ενδιαφέρουν πλην του banking οι τομείς του Asset Management και του insurance», είχε τονίσει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Ειδικά για την τραπεζική αγορά της Βουλκαρίας ο κ. Καραβίας είχε τονίσει ότι «υπάρχει χώρος στην βουλγαρική τραπεζική αγορά για περαιτέρω συγκέντρωση και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά» ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός η Βουλγαρία ετοιμάζεται να μπει στο ευρώ από τις αρχές του 2026.