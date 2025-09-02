Εurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Στο σύνολο της ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός είναι στο 2,1% για τον Αύγουστο.

Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (2/9).

Ουσιαστικά ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την ευρωζώνη.

Τον Ιούλιο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είχε φτάσει το 3,7%, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Αύγουστος 2024) διαμορφωνόταν στο 3,2%.

Την ίδια στιγμή, στο σύνολο της ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% για τον Αύγουστο, ελαφρώς αυξημένος από το 2% του Ιουλίου.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις διακυμάνσεις σε τρόφιμα και ενέργεια, υποχώρησε οριακά στο 2,3% από 2,4% τον Ιούλιο, ενώ σε μηνιαίο επίπεδο παρουσίασε άνοδο της τάξης του 0,3%.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τιμών καταγράφουν τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 3,2% (από 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1% από 3,2%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σταθερά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και την ενέργεια, η οποία παραμένει σε αρνητικό πρόσημο, αν και με μικρότερη πτώση (-1,9% από -2,4%).