Εξάμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 1,74% η απόδοση – Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ

Εξάμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 1,74% η απόδοση – Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώΔιαβάζεται σε 1'
Στο 1,74% διαμορφώθηκε η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου.
- 20 Αυγούστου 2025 14:05
Ελαφρά άνοδο στο 1,74% σημείωσε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, κατά τη σημερινή δημοπρασία, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης, στην οποία είχε διαμορφωθεί στο 1,71%.
Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η δημοπρασία αφορούσε ένατοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.