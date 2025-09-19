ΦΠΑ κάθε μήνα: Τι θα ισχύει από 1η Οκτωβρίου

Ξεκινά η δεύτερη φάση της εφαρμογής του νέου καθεστώτος, που στόχο έχει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ και την αποτροπή φαινομένων “υφαρπαγής” του φόρου.

Νέα δεδομένα έρχονται από την 1η Οκτωβρίου στην αγορά, καθώς διευρύνεται ο κύκλος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που θα υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, με τη δεύτερη φάση εφαρμογής του μέτρου, νέες κατηγορίες υπόχρεων εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς, που βασικό στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του επόμενου μήνα, στο νέο καθεστώς μπορεί να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στη μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ θα είναι, σε πρώτη φάση, προαιρετική.

Η πρώτη εφαρμογή, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025, κάλυψε 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025. Αυτές και αυτοί ξεκίνησαν με τα νέα δεδομένα αντί το παλαιότερο τριμηνιαίο σύστημα.

Σε αυτήν, μάλιστα, τη χωρία ήταν όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα, εάν έχουν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Ωστόσο μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών τους, μπορούν να επιστρέψουν σε τριμηνιαία υποβολή, εφόσον το επιθυμούν.

Με βάση, πάντως, το γενικότερο σχεδιασμό, η ένταξη στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής ΦΠΑ θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η αλλαγή του τρόπου απόδοσης του ΦΠΑ, που αποτελεί το σημαντικό πυλώνα των εσόδων για τον κρατικό κρίνεται αναγκαία για να μειωθεί το “κενό” ΦΠΑ.

Το “κενό”

Τα χρήματα, δηλαδή, που χάνει το κράτος από το φόρο. Να σημειωθεί ότι από 13,7% που ήταν το 2022 βρέθηκε κάτω από το 10% στο 2024, ενώ εκτιμάται ότι φέτος θα διαμορφωθεί ακόμα χαμηλότερα και δεν αποκλείεται να κινηθεί στα επίπεδα του 7%.

Με τη νέα διαδικασία αναμένεται το «κενό» ΦΠΑ θα περιορισθεί αισθητά και θα φθάσει σταδιακά στον μέσο όρο της Ε.Ε., δηλαδή στο 7%. Το ενδιαφέρον είναι ότι εάν η χώρα μας έφτανε στον μέσο όρο της Ε.Ε. που διαμορφώνεται στο 5% θα είχε όφελος 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή από τα 2,9 δισ. θα περιοριζόταν στα 1,5 δισ. ευρώ.

Έτσι, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η σταδιακή μετάβαση στις μηνιαίες δηλώσεις αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των φόρων και να προσφέρει στο κράτος τη δυνατότητα στενότερης παρακολούθησης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Τι προσφέρει

Συνολικά, η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ χαρακτηρίζεται ως ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς:

Παρέχει άμεση εικόνα των εισροών και εκροών των επιχειρήσεων,

περιορίζει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και συσσώρευσης οφειλών, και:

επιτρέπει ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών.

Ψηφιακή μετάβαση στις δηλώσεις

Σημειώνεται. δε, ότι με την πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA, η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ ενσωματώνεται πλέον με την ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή «ηλεκτρονικής λογιστικής» στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η θέσπιση της μηνιαίας υποβολής συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αποτρέποντας περιπτώσεις επιχειρήσεων που, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, διακόπτουν τις εργασίες τους χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.