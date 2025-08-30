ΙΕΛΚΑ: Σταθερά υψηλές οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τον Αύγουστο του 2025

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και τον φετινό Αύγουστο οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πού σημειώθηκαν περαιτέρω αυξήσεις.

Σταθερές υψηλές εμφανίζονται οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ (+0,18%) τον Αύγουστο 2025, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο 2025.

Την ίδια στιγμή, μικρή αύξηση (0,78%) παρουσιάζουν στο κυλιόμενο 12μηνο (9/2024-8/2025) σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ στα ίδια επίπεδα με το 2024 είναι οι τιμές των σχολικών στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 (-0,70%).

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +1,59% τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 3 μήνες.

Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025 καταγράφονται σταθερές +0,18%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025) καταγράφει αύξηση +0,78%.

Σε γενικές γραμμές το α΄ οκτάμηνο 2025 καταγράφονται ήπιες πληθωριστικές πιέσεις (1,27%) οι οποίες αποδίδονται κυρίως στις διεθνείς αυξήσεις πρώτων υλών (κακάο, κρέας, καφές)

2. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,26%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -5,83%

Τροφές & είδη για κατοικίδια: -4,09%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -3,46%

Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,83%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

3. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα: +11,31%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,02%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,69%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,61%

Κατεψυγμένα: +5,29%

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, την εβδομάδα 34 του 2025 (18-25 Αυγούστου) η τιμή παραγωγού του Βόιου Κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 34,1% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 21,58% σε σχέση με την αρχή του 2025, ενώ η τάση παραμένει αυξητική. Σημειώνεται ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου είθισται να έχουν ετήσιες συμφωνίες με παραγωγούς και εισαγωγείς προκειμένου να έχουν σταθερές τιμές κάτι που εν μέρει έχει συγκρατήσεις τις τελικές τιμές.

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται τιμές 168,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2023. Σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024 οι τιμές είναι σχετικά κοντά, όμως τους προηγούμενες μήνες οι τιμές έφτασαν ακόμα και στις 10,710 δολάρια ανά τόνο, παράλληλα οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

4. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η βαρύτητα αυτών των κατηγοριών, σε ένα υποθετικό σενάριο, αν δεν υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις στο φρέσκο κρέας και στο κακάο (το οποίο επηρεάζει πολλές επιμέρους κατηγορίες σοκολάτες, μπισκότα, είδη πρωινού, αλείμματα, ροφήματα, γαλακτοκομικά, παγωτά, κατεψυγμένα είδη), τότε με βάση τη σχετική άσκηση εκτιμάται ότι ο συνολικός δείκτης εξέλιξης τιμών στα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα θα ήταν μηδενικός στο επίπεδο του -0,2 έως 0,2% σε σχέση με το 2024.

5. Σε σχέση με τις τιμές των σχολικών ειδών, οι τιμές στα Σουπερμάρκετ τον Αύγουστο 2025 είναι στα ίδια επίπεδα με το 2024, συγκεκριμένα καταγράφεται μικρή μείωση 0,70% μεσοσταθμικά στις σχετικές κατηγορίες. Οι διακυμάνσεις στις επιμέρους υποκατηγορίες είναι πολύ μικρές με τη γραφική ύλη να παρουσιάζει μείωση και τα είδη μεταφοράς (τσάντες, κασετίνες) μικρή αύξηση.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι: