Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε “αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο”

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ανώτατο συντελεστή 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή εμπορικών σχέσεων με την Ε.Ε..

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν την επίτευξη πλαισίου συμφωνίας για ένα «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο», που στοχεύει να αναβαθμίσει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, το νέο πλαίσιο θέτει τη διατλαντική συνεργασία σε πιο σταθερές βάσεις, επιδιώκοντας την άρση εμπορικών ανισορροπιών, την ενίσχυση της βιομηχανικής ανασυγκρότησης και τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αγορές.

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας είναι η δέσμευση των ΗΠΑ να μην εφαρμόζουν δασμούς που υπερβαίνουν το 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, με εξαίρεση συγκεκριμένους τομείς στρατηγικής σημασίας, ενώ η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά αγαθά και θα προσφέρει προνομιακή πρόσβαση σε προϊόντα αγροδιατροφής και αλιείας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αμοιβαία αναγνώριση προτύπων για την αυτοκινητοβιομηχανία, σε ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας – με την ΕΕ να προγραμματίζει εισαγωγές αμερικανικού LNG και μικροτσίπ αξίας άνω των 790 δισ. δολαρίων έως το 2028 – αλλά και σε αυξημένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αμυντική συνεργασία, με την ΕΕ να δεσμεύεται για αυξημένες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης στενότερη συνεργασία σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων, ψηφιακού εμπορίου, βιωσιμότητας και κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών τρίτων χωρών. Όπως σημειώνεται, το πλαίσιο αποτελεί «το πρώτο βήμα» για μια πιο ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία, που θα συνεχίσει να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια.