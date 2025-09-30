Neobanks: Δυναμικό “μπάσιμο” και στους λογαριασμούς μισθοδοσίας

Η πρώτη σοβαρή «απειλή» για τις παραδοσιακές τράπεζες έρχεται από την στρατηγική των ψηφιακών τραπεζών για δυναμικό μπάσιμο στους λογαριασμούς μισθοδοσίας που αποτελούν την πιο ισχυρή τραπεζική σχέση των Ελλήνων.

Την «κερκόπορτα» του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, ετοιμάζονται να «πολιορκήσουν» οι ψηφιακές neobanks βάζοντας για πρώτη φορά δύσκολα στις ελληνικές τράπεζες.

Τα τελευταία χρόνια το εγχώριο πιστωτικό σύστημα διαβλέποντας την επερχόμενη απειλή από τις ψηφιακές neobanks, έσπευσαν να επενδύσουν εκατοντάδες εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό προκειμένου σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να μπορούν να πραγματοποιούν πάνω από το 96% των εγχρήματων συναλλαγών μέσω ψηφιακών καναλιών. Παράλληλα, τα φυσικά καταστήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αναλυτικά business plan των τραπεζών που έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν εξαφανίζονται αλλά εξελίσσονται.

Η πρώτη γραμμή άμυνας έφερε αποτέλεσμα, ωστόσο οι ψηφιακές neobanks ετοιμάζουν ένα δεύτερο και πιο στρατηγικό «κτύπημα» που δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, οι οποίοι αποτελούν την πιο ισχυρή τραπεζική σχέση.

Oι neobanks που « πολιορκούν » τους Έλληνες πελάτες

Πρωταγωνιστικό ρόλο αναπτύσσει η Revolut η οποία ανακοίνωσε ότι δρομολογεί τις διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικού ΙΒΑΝ μέσα στο 2026 που θα επιτρέψει στη νεοτράπεζα να αναπτύξει περαιτέρω τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, προσεγγίζοντας όλο και μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για τη Revolut, με ισχυρή δυναμική, όχι μόνο στη μεταφορά χρημάτων και στη χρήση των καρτών της, αλλά και στην υιοθέτηση αποταμιευτικών λύσεων» επισήμανε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη Ιγνάσιο Ζουνζουνέγκι.

Η προοπτική απόκτηση τοπικού ΙΒΑΝ εκτιμάται ότι θα αυξήσει τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, μια δυνατότητα που παρέχει ήδη στους Έλληνες πελάτες της, προσελκύοντας ωστόσο όλο και μεγαλύτερο αριθμό είτε εργοδοτών είτε εργαζομένων που θέλουν να επιλέξουν τη Revolut ως τη βασική τους τράπεζα.

Η Revolut ανοίγει ελληνικό γραφείο, έχοντας καταστεί πλέον ώριμος παίκτης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, με 1,7 εκατ. πελάτες, που αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 να έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατ. Πρόκειται για στόχο απόλυτα εφικτό σύμφωνα με τους επικεφαλής της Revolut με βάση και τον ρυθμό αύξησης πελατών που έφτασε το 46% το 2024.

Την ίδια στιγμή το App της Revolut έχει ήδη απήχηση όχι μόνο στους νέους, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, που το χρησιμοποιούν για τις καθημερινές συναλλαγές, αλλά και για την τοποθέτηση των χρημάτων τους σε προϊόντα χαμηλού ρίσκου, εξασφαλίζοντας υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων.

Οι Έλληνες έχουν δείξει ιδιαίτερη προτίμηση σ ‘ αυτό το προϊόν, έχοντας τοποθετήσει περίπου 300 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα, με την Ελλάδα να είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη, ειδικά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο προϊόν.

Με στόχο τους 100.000 πελάτες μέχρι το τέλος του χρόνου η πρώτη ελληνική neobank, η Snappi έκανε εδώ και λίγες εβδομάδες πρεμιέρα στο ελληνικό κοινό προσφέροντας το πλέον ελκυστικό επιτόκιο καταθέσεων 3%, για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ.

Η snappi θα λανσάρει και το προϊόν buy now pay later για αγορές από 60 – 500 ευρώ και εξόφληση σε τέσσερις άτοκες δόσεις. Η όλη διαδικασία για την χορήγηση καταναλωτικών δανείων θα γίνεται ηλεκτρονικά, με την άντληση στοιχείων του δανειολήπτη από το Gov.gr. Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων θα είναι προσωποποιημένο ανάλογα με το προφίλ του κάθε πελάτη en;v στην συνέχεια θα ανοίξει και την κάνουλα και των στεγαστικών δανείων.

Στόχος της Snappi είναι στο τέλος του 2028 να έχει 1,9 εκατομμύρια πελάτες, με χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ δάνεια και με καταθέσεις 2,5 δις ευρώ. Ενώ στα σχέδια της είναι το άνοιγμα στην διεθνή αγορά το 2027 και να έχει παρουσία σε τρεις χώρες της Ευρώπης μέχρι το 2029.

Η βασική διαφορά της Snappi από μια παραδοσιακή τράπεζα είναι η απουσία γραφειοκρατίας και φυσικής παρουσίας. Αν και απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες, η Snappi στοχεύει και σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέροντας ενσωμάτωση της λύσης Pay Later στα e-shops τους.

Από τις πρώτες neobanks που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά είναι η tbi bank, που έχει χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο που βασίζεται κυρίως στις λύσεις Buy Now, Pay Later (BNPL) στα καταναλωτικά δάνεια. Στην ελληνική αγορά, η tbi έχει ήδη χρηματοδοτήσει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε τρία χρόνια, εξυπηρετώντας περισσότερους από 300.000 πελάτες.

Από καθημερινές ανάγκες σε μόδα και καλλυντικά, έως μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρονικών, επίπλων ή ακόμα και οχημάτων, η τράπεζα διευκολύνει τη ζωή των ιδιωτών ενώ στηρίζει και τις επιχειρήσεις μέσω πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Η δυνητική αγορά στην οποία απευθύνεται η tbi bank είναι ουσιαστικά το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού που διαθέτει smartphone.

Τέλος η Freedom24, η ευρωπαϊκή θυγατρική του παγκόσμιου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Freedom Holding Corp άνοιξε πρόσφατα το δεύτερο κεντρικό της γραφείο στη Λεμεσό. Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη της εταιρείας και ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της ως κορυφαίου παρόχου fintech. Η λειτουργία του Freedom Tower II αναδεικνύει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της Freedom24 στην Ευρώπη και στηρίζουν την αποστολή της Freedom24 να παρέχει καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις.

Από την πλευρά της η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει κρύψει την εκτίμησή της ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ισχυρό ανταγωνισμό από τις ψηφιακές τράπεζες με τον Διοικητή Γ. Στουρνάρα να τις καλεί να προετοιμασθούν αναλόγως προσαρμόζοντας τα επιτόκια καταθέσεων τους.