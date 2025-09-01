Ο “πονοκέφαλος” της back to school ακρίβειας

Για να προλάβει τις εξελίξεις και σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχει λάβει, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει προχωρήσει σε μια σειρά επαφών με την αγορά για συγκράτηση τιμών.

Με την μελαγχολία του αποκαλόκαιρου να κυριαρχεί ως τάση στα νοικοκυριά, είτε πήγαν, είτε δεν πήγαν διακοπές, και με το βάσανο της ακρίβειας να αποτελεί τη βασική “σταθερά” της καθημερινότητας, έρχεται και η διαδικασία των προμηθειών για τα σχολικά είδη να προσθέσει άλλο ένα “πονοκέφαλο” στα νοικοκυριά.

Στο φόντο την κυβέρνηση για να προλάβει το “φούντωμα” άλλης μιας εστίας δυσαρέσκειας προσπαθεί να στείλει μήνυμα ότι οι τιμές είναι σταθερές σε σχέση με το 2024.

«Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δεν θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα», τόνισε μιλώντας το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

«Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις.

Χρειάζεται όμως παρόλα αυτά μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα.

Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί.»

Ο υπουργός Ανάπτυξης

Πριν λίγες μέρες, το μήνυμα είχε στείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Με αφορμή τη συνάντησή του, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

Τα βασικά είδη

Πάντως, η ακρίβεια καλά κρατεί παρά τα όποια μέτρα που λάβει μέχρι σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικά σε μια σειρά βασικών προϊόντων συνεχίζουν οι την προσπάθεια των νοικοκυριών, να καλύψουν τις όποιες έκτακτες ανάγκες, όπως αυτές της επιστροφής στα θρανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε, το περασμένο Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στα φρέσκα κρέατα, ένεκα της διεθνούς συγκυρίας. Ειδικά στο μοσχάρι, όπου υπάρχει μείωση διεθνώς του πληθυσμού, αλλά και στο αιγοπρόβειο κρέας, εξαιτίας της ευλογιάς, οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Μάλιστα την εβδομάδα 18-25 Αυγούστου η τιμή παραγωγού του βόειου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ε.Ε έχει αυξηθεί κατά 34,1% σε σχέση με το 2024 και 21,58% από την αρχή του 2025.

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στον καφέ και το κακάο λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επηρέασαν την παραγωγή. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ τον Αύγουστο 2025 οι λιανικές τιμές για τα φρέσκα κρέατα παρουσίασαν αύξηση +11,31%, στα μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη +9,02%, στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά +5,69%, στα είδη πρωινού και ροφήματα +5,61% και στα κατεψυγμένα +5,29%.

Για να προλάβει τις εξελίξεις, πάντως, και σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχει λάβει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ενώ προανήγγειλε και μέτρα για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά της προαιρετικής μείωσης τιμών κατά 5% σε επιλεγμένα είδη σούπερ μάρκετ. Το μέτρο θα στοχεύει σε 1.000 προϊόντα από βασικές κατηγορίες σούπερ μάρκετ με τις αλυσίδες να βλέπουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο.

Οι διεθνείς τάσεις

Στο μεταξύ, με βάση το σχετικό δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, διεθνώς, καταγράφεται ενίσχυση των τιμών. Όπως αναφέρεται, “η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Κίνας (5,3% στο Α΄ εξάμηνο), η πιθανή σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ — καταλύτης ενίσχυσης της εξωτερικής ζήτησης — καθώς και η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος από την αρχή του χρόνου, ενισχύοντας τις εξαγωγές των ΗΠΑ, αναμένεται να προσφέρουν στήριξη στις τιμές.

Ωστόσο, η συγκρατημένη εσωτερική ζήτηση στην Κίνα, η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς στο βόρειο ημισφαίριο και η ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα της Νότιας Αμερικής, δύναται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο.

Σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, η παραμονή των ουδέτερων κλιματικών συνθηκών, σύμφωνα με το ΝΟΑΑ, η οποία πιθανά να διατηρηθεί μέχρι τον Οκτώβριο στο βόρειο ημισφαίριο, δύναται να πιέσει πτωτικά τις τιμές, ενώ η ενδεχόμενη εκδήλωση του φαινομένου La Niña κατά το φθινόπωρο και τις αρχές του χειμώνα, αναμένεται να επιφέρει διαταραχές στην αγροτική παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενισχύοντας τις τιμές.

Για το σιτάρι, η πτωτική τάση στην τιμή του φαίνεται να έχει προεξοφλήσει αρκετά αρνητικά γεγονότα (π.χ. αυξημένη παραγωγή). Το υπερπουλημένο επίπεδο στην τιμή της ζάχαρης και οι ενδείξεις αυξημένης ζήτησης δύναται να έχουν θετικό αντίκτυπο.

Η τιμή του καλαμποκιού πιθανά να παραμείνει υπό πτωτική πίεση συνεπεία των προβλέψεων για αυξημένη παραγωγή στις ΗΠΑ και της κάμψης των εξαγωγών, όπως και για το βαμβάκι. Η διατήρηση των πτωτικών πιέσεων στην τιμή του χυμού ενδέχεται να παραμείνει λόγω της υψηλότερης από την αναμενόμενη παραγωγή πορτοκαλιών στη Βραζιλία.

Οι αυξημένες εξαγωγικές πωλήσεις σόγιας και η περιορισμένη παραγωγή αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά στην τιμή της.

Η συρρίκνωση των κοπαδιών, της παρατεταμένης ξηρασίας και των δασμών συνεχίζει να ευνοεί τις τιμές των βοοειδών. Το παγκόσμιο πλεόνασμα ρυζιού, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, αναμένεται να ενισχύσει την πτωτική πίεση στην τιμή του” αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς που τονίζει ότι:

“Σημαντική άνοδο σημείωσε τον Αύγουστο ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 3,49%, ενώ μικρότερη ήταν η ενίσχυση του δείκτη εμπορευμάτων (0,65%). Ως πιθανοί λόγοι της παραπάνω απόκλισης μπορούν να αναφερθούν η υπερβάλλουσα ζήτηση, παρά την ενίσχυση του δολαρίου, του συγκρατημένου ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας και της αναμενόμενης επιβολής νέων δασμών. Παράλληλα, η τεχνική εικόνα του δείκτη παραμένει σχετικά αρνητική.”