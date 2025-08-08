Ο “χάρτης” των πληρωμών e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 11 έως 14 Αυγούστου

Ο “χάρτης” των πληρωμών e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 11 έως 14 ΑυγούστουΔιαβάζεται σε 1'
Αναλυτικά οι πληρωμές από e- ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από 11 έως τις 14 Αυγούστου 2025
- 08 Αυγούστου 2025 16:14
Κατά την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».