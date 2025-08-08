Ο “χάρτης” των πληρωμών e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 11 έως 14 Αυγούστου

Αναλυτικά οι πληρωμές από e- ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από 11 έως τις 14 Αυγούστου 2025

Κατά την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: