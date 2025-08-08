Οικονομία Χρηστικά

Ο “χάρτης” των πληρωμών e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 11 έως 14 Αυγούστου

Αναλυτικά οι πληρωμές από e- ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από 11 έως τις 14 Αυγούστου 2025

Κατά την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

