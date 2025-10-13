Πειραιώς: Πάνω από τα 3 δισ. ευρώ η καθαρά πιστωτική επέκταση του 2025

Σε συνάντηση με εκπροσώπους εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων ο CEO της Πειραιώς Χρ. Μεγάλου, τόνισε ότι οι νέες εκταμιεύσεις είναι υψηλότερες των αποπληρωμών για πρώτη φορά από το 2010.

Συνάντηση με εκπροσώπους εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων και αναλυτές είχε την Παρασκευή η διοίκηση της Πειραιώς, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν οι οικονομικές επιδόσεις του εξαμήνου και οι προοπτικές της Τράπεζας.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η αύξηση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, με τα νέα δάνεια προς την οικονομία να ανέρχονται σε €6,3 δισ., μέγεθος που συνιστά την καλύτερη ιστορικά επίδοση πρώτου εξαμήνου για την Πειραιώς.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε από χορηγήσεις προς όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η άνοδος στα δάνεια προς ιδιώτες που αυξήθηκαν κατά €70 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο.

Όπως επισημάνθηκε από τον CEO της Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου, καταγράφεται πλέον θετική πιστωτική επέκταση στο retail καθώς οι νέες εκταμιεύσεις είναι υψηλότερες των αποπληρωμών για πρώτη φορά από το 2010.

Η Πειραιώς έχει στο πρώτο εξάμηνο δάνεια ύψους €36 δισ. δάνεια, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, επιτυγχάνοντας ήδη το στόχο για το 2025. Ο νέος στόχος προβλέπει για το τέλος του έτους δάνεια άνω των €36,5 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση υπερέβη τα €2,2 δισ. στο εξάμηνο, ανεβάζοντας το στόχο για το 2025 σε πάνω από €3 δισ. από €2,5 δισ. προηγουμένως.

Στα μεγέθη της Τράπεζας ξεχωρίζει η σταθερή πορεία των εσόδων από προμήθειες, τα οποία αντιστοιχούν στο 24% των καθαρών εσόδων – καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Με βάση την απόδοση στο πρώτο εξάμηνο 2025, η Τράπεζα προχωρά σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025 ύψους €100 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών, πέραν της διανομής σε μετρητά μερίσματος ύψους €400 εκ.ευρώ που έγινε τον Ιούνιο, με τη συνολική απόδοση να διαμορφώνεται σε περίπου 6%.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά την παρουσίαση στην απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Η συναλλαγή έχει άμεσα οφέλη καθώς θα ενισχύσει τα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 5% και την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα, αυξάνει τη δημιουργία προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς, ενώ ισχυροποιεί την ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας, διατηρώντας την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού κόστους.