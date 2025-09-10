Πότε έρχεται στη χώρα μας το πρώτο “πράσινο” πλοίο της Ελληνικής ακτοπλοΐας

Το νέο πλοίο θα είναι πιστοποιημένο methanol ready και battery ready, με μηχανές οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν με 3 διαφορετικούς τύπους καυσίμου.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 θα έλθει στην Ελλάδα και θα δρομολογηθεί στην Αδριατική το πρώτο “πράσινο” πλοίο της Ελληνικής ακτοπλοΐας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Group Πάνος Δικαίος η κατασκευή του (steel cutting) ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα στα ναυπηγεία CMI Jinling Weihai της Κίνας, ενώ η παραλαβή του πλοίου τύπου E-Flexer από την από τη Stena RoRo προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2027 αναμένεται να γίνει η παραλαβή και δεύτερου πλοίου, ανάλογου τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι, η Attica Group στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πράσινη μετάβαση και την αναβάθμιση του στόλου της, το 2024, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη Stena RoRo για τη μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς 2 πλοίων τύπου E-Flexer.

Με μήκος που φτάνει τα 240m, τα 2 νέα πλοία της Attica αποτελούν τα μεγαλύτερα που έχουν παραγγελθεί ποτέ από ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία. Η μεταφορική ικανότητα 1.500 επιβατών και 3.320 γραμμικών μέτρων γκαράζ (περίπου 200 φορτηγά) ανά πλοίο για την εξυπηρέτηση ΙΧ, φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων, θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική μεταφορική ικανότητα του Ομίλου στις γραμμές της Αδριατικής που θα δραστηριοποιηθούν.

Τα νέα πλοία θα είναι πιστοποιημένα methanol ready και battery ready, με μηχανές οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν με 3 διαφορετικούς τύπους καυσίμου. Επίσης, είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής για τη βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση και τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων καθώς και με μια σειρά άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών, που έχουν ως αποτέλεσμα, τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 60% ανά μεταφορικό έργο, συγκριτικά με τα υφιστάμενα πλοία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης, την προοπτική επέκτασης για τη ναυπήγηση από τη Stena RoRo, για λογαριασμό της Attica, 2 επιπλέον πλοίων.

Με τη συμφωνηθείσα μακροχρόνια ναύλωση των 2 νέων πλοίων, ο Όμιλος Attica σχεδιάζει την αναδιάταξη του στόλου, με τελικό σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από την απόσυρση παλαιοτέρων μονάδων και τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των πλοίων είναι προϊόν συνεργασίας της ομάδας της Stena RoRo, στη βάση του επιτυχημένου μοντέλου E-Flexer, με την ναυπηγική ομάδα της Attica, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και περιβαλλοντικά αποδοτικού πλοίου.

Με βάση την εταιρεία, ο καινοτόμος και σύγχρονος σχεδιασμός των 2 νέων E-Flexer, θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών συνεισφέροντας στη συνολική αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Οι πολυτελείς και άνετοι χώροι διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σειράς E-Flexer ενώ τα υπερσύγχρονα συστήματα πλοήγησης εγγυώνται τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η επόμενη μέρα και οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης

Τα δύο αυτά πλοία είναι ενταγμένα σε μια νέα στρατηγική που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την πελατοτοκεντρικότητα, την πράσινη μετάβαση και τη λειτουργική βελτιστοποίηση.

Έτσι, η Attica Group στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης εντείνει τη χρήση βιοκαυσίμων, προωθεί την απόσυρση των παλαιών πλοίων αλλά και τον εκσυγχρονισμό, με χρήση energy saving devices – εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης – του στόλου, δηλαδή, scrubbers, ειδικά χρώματα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αλλά και αλλαγές στις “γάστρες” για μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Σημειώνεται ότι η Attica Group είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε βιοκαύσιμα σε πιλοτικό επίπεδο στην κατεύθυνση επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, ενώ έχει προχωρήσει σε απόσυρση με πώληση για σκραπ κτλ 6 πλοίων μέχρι τώρα (τα παλαιά flying dolphins, Κρητη 1 και 2), με τελευταίο το “Ελ. Βενιζέλος”.

Επίσης, η Attica Group ενισχύει τις προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους πελάτες της με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Όπως αναφέρθηκε ολοκληρώθηκε η α’ φάση του έργου Synthesis που αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών software και hardware με στόχο την ενοποίηση των συστημάτων πελατοκεντρικότητας και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ταξιδιωτών, αλλά και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους επιβάτες.

Προχώρησε, δε, προχώρησε σε συνεργασία με τις εταιρείες Telenor και Orbit για την ενίσχυση των υπηρεσιών WiFi στα πλοία. Το συγκεκριμένο project ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και πλέον ο στόλος λειτουργεί με αναβαθμισμένα συστήματα επικοινωνίας. Ένα σημαντικό και συνάμα δύσκολο project. Έχουν μπει οι υποδομές στην ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας.

Σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης, αυτός αφορά τη λειτουργική βελτιστοποίηση. Δηλαδή, η Attica Group πραγματοποιεί αναλυτική και συστηματική χαρτογράφηση των λειτουργιών της, με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και την ενισχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί έργο απλοποίησης της εταιρικής δομής του ομίλου, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενοποίησης μετά τις συγχωνεύσεις.

Η ακτοπλοϊκή κίνηση

Σε σχέση, δε, με την φετινή κίνηση, με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Attica, γίνεται λόγος για μία χρονιά με μικτές τάσεις. «Η φετινή είναι μια σεζόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Είχαμε τους σεισμούς στη Σαντορίνη και τη δημοσιότητα του συγκεκριμένου φαινομένου, γεωπολιτικές εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Άλλη μεγάλη πρόκληση είναι αυτή της ακρίβειας που έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά ως προς τις μετακινήσεις και τον τουρισμό. Και όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα με μικτές τάσεις, ανάλογα με τις αγορές και την ένταση του ανταγωνισμού. Αλλάζουν οι δυναμικές μεταξύ προορισμών και προτιμήσεων επιβατών. Παράλληλα, αυξήθηκε το λειτουργικό κόστος λόγω περιβαλλοντικών μέτρων και τελών που έχουν τεθεί πλέον σε ισχύ. To α’ εξάμηνο καταγράφουμε αύξηση του τζίρου, αλλά αυξητικά κινήθηκε και η βάση κόστους», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Δικαίος.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 οι ακτοπλοϊκές συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Η υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων εισάγεται σταδιακά: 40% το 2024, 70% το 2025 και 100% το 2026. Το 2025 ενεργοποιήθηκε ο νέος κανονισμός «FuelEU Maritime», ως βασικού μέρους της δέσμης Fit for 55 της ΕΕ, που έχει να κάνει με την ποιότητα των καυσίμων και, τέλος, από την 1η Μαΐου όλη η Μεσόγειος Θάλασσα και όλα τα πλοία εντός αυτής πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμο μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο, το επονομαζόμενο low sulfur marine gasoil (LS-MGO), το οποίο είναι ακριβότερο μέχρι και 50% από τα καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

«Δεν προχωρήσαμε σε αυξήσεις τιμών, αντίθετα ενισχύσαμε εκπτωτικές πολιτικές με επίκεντρο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», ανέφερε η διοίκηση της Attica Group.

Το ομολογιακό και το placement

Αναφορικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου, ο πρέοδρος της Attica Group Κυριάκος Μάγεριρας τόνισε: «Έχουμε ξεκινήσει οι διαδικασίες, οι οποίες, ωστόσο, ακολουθούν ένα χρονικό πλαίσιο που επιβάλλεται και από συμβούλους. Η επιθυμία μας είναι να ολοκληρωθεί φέτος ή πολύ νωρίς την επόμενη χρονιά, αλλά όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να μπούμε στην αγορά».

Σχετικά, δε, με το placement, οι επικεφαλής της εταιρείας είπαν πως «δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το placement. Θα ληφθούν τα μέτρα που επιτρέπει ο νόμος για να ολοκληρωθεί η διασπορά μέχρι την ημερομηνία που πρέπει».

Η ΕΤΑΝΑΠ

Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, Κυριάκος Δ. Μάγειρας στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σε σχέση με τη συμμετοχή στην εταρεία εμφιάλωσης νερού ΕΤΑΝΑΠ, στο Στύλο Αποκορώνου, ανέφερε ότι η επένδυση πηγαίνει πολύ καλά και ότι δεν έχουν γίνει νέες κινήσεις υποβολής νέας πρότασης ή επαναπροσέγγιση των μετόχων για την πλήρη εξαγορά της εταρείας. Η Attica Group κατέχει το 31,9% μέσω της απορρόφησης της ΑΝΕΚ και είχε καταθέσει επίσημη πρόταση για την εξαγορά τουλάχιστον του 51% των μετοχών της ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά.