Συνεχίζεται το “ράλι” αυξήσεων στις αξίες των ακινήτων κατοικίας στα Δυτικά Προάστια

Tα Δυτικά Προάστια προσελκύουν ολοένα και περισσότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Εγχώριοι και ξένοι επενδυτές βλέπουν προοπτική υπεραξίας σε μια αγορά που θεωρείται ανερχόμενη, κάτι που ενισχύει περαιτέρω την ανοδική τάση των τιμών.

Υψηλή άνοδο σημείωσαν οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Δυτικά Προάστια, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση των τιμών συνδέεται αρχικά με τη βελτίωση της πρόσβασης και των υποδομών. Έργα όπως οι επεκτάσεις του Μετρό, αλλά και σημαντικές οδικές παρεμβάσεις, κάνουν τις περιοχές αυτές πιο εύκολα προσβάσιμες και πρακτικές για καθημερινή μετακίνηση, κάτι που ενισχύει άμεσα τη ζήτηση.

Παράλληλα, η συνεχής άνοδος των τιμών στα Νότια και Βόρεια Προάστια ωθεί αρκετούς αγοραστές να στραφούν προς τα Δυτικά, τα οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πιο προσιτή επιλογή. Αυτή η μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος δημιουργεί αυξημένη πίεση στις τιμές πώλησης.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι παρεμβάσεις που βελτιώνουν την εικόνα και την ποιότητα ζωής στις περιοχές. Αστικές αναπλάσεις και αναβαθμίσεις τοπικών υποδομών αυξάνουν την αξία των κατοικιών και κάνουν τις γειτονιές πιο ελκυστικές.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Δυτικά Προάστια ανήλθε στα 2.135 ευρώ ανά τ.μ. από 1.909 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 11,80%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Διαμέρισμα, 70 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Χαϊδάρι, πωλείται στα 2.428,57 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 140 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Μενίδι, πωλείται στα 1.714,29 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 91 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Περιστέρι, πωλείται στα 2.395,6 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 87 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Γαλάτσι, πωλείται στα 2.586,21 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 230 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Μενίδι, πωλείται στα 4.782,61 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 105 τ.μ., 5ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Περιστέρι, πωλείται στα 2.952,38 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 123 τ.μ., 4ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Γαλάτσι, πωλείται στα 4.918,7 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 600 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, Μενίδι, πωλείται στα 3.333,33 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 143 τ.μ., 1ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, Πετρούπολη, πωλείται στα 2.797,2 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 119 τ.μ., 5ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Αιγάλεω, πωλείται στα 3.361,34 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 130 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Ίλιον, πωλείται στα 1.423,8 ευρώ ανά τ.μ.