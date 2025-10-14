Σούπερ Μάρκετ: Πώς θα ξεχωρίζουμε τα 1000 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο οι μειώσεις στις τιμές περίπου 1.000 προϊόντων όπως σε τρόφιμα, σε είδη προσωπικής περιποίησης και σε απορρυπαντικά.

Με ειδικές σημάνσεις αλλά και με συνεχείς ενημερώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένη τιμή, μετά τη νέα πρωτοβουλία που έτρεξε το ΥΠΑΝ.

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί τόσο από τη βιομηχανία αλλά κι από την κυβέρνηση, η λίστα με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Στόχος είναι οι μειώσεις στις τιμές να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στην όλη πρωτοβουλία, αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερες από 70 βιομηχανίες. Μάλιστα, έχουν αποστείλει στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ την λίστα με τις μειωμένες τιμές των προϊόντων σε ποσοστό που θα στην πλειονότητα των προϊόντων θα κυμαίνεται.

Μάχη για την ακρίβεια

Στο μεταξύ η ακρίβεια, παρά την προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών και το “φρένο” στον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο (πήγε στο 1,9% από 2,9% τον Αύγουστο), εξακολουθεί να απειλεί, με βασικά είδη, όπως μοσχάρι, σοκολατοειδή, καφές κτλ να “τρέχουν”. Βέβαια η στέγη και οι υπηρεσίες είναι οι “βασικοί” μοχλοί για το πληθωριστικό κύμα, πλέον. Ωστόσο το ΥΠΑΝ προσπαθεί να “μαζέψει” πιθανές αυξήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής ώστε να μην υπάρχει κι αυτό το μέτωπο ενεργό.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής τίθενται η προστασία του καταναλωτή και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Plaza στην πλατεία Συντάγματος την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών. Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Ο υπουργός τόνισε την σημασία της διακομματικής στήριξης αυτής της νέας αρχής, επισημαίνοντας ότι «ο νόμος ισορροπεί την κοινωνία και την αγορά» και ότι η ανεξαρτησία του θεσμού θα εξασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνέχεια στην εφαρμογή πολιτικών προστασίας του καταναλωτή, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών.