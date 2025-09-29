Στουρνάρας: Έτοιμο το ευρωσύστημα για να επιταχυνθεί η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ

Σε εξέλιξη ο πολιτικός διάλογος για το νομοθετικό πακέτο σχετικά με το Ψηφιακό Ευρώ στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Το ευρωσύστημα είναι έτοιμο να επιταχύνει τη διαδικασία για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ μόλις εγκριθεί και υιοθετηθεί η σχετική νομοθεσία, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Crypto-Research Conference, που διεξάγεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως τόνισε ο ίδιος βρίσκεται σε εξέλιξη ο πολιτικός διάλογος για το νομοθετικό πακέτο σχετικά με το Ψηφιακό Ευρώ στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Αναφερόμενος στους στόχους που καλείται να επιτύχει το ψηφιακό ευρώ, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι στοχεύει στην ενίσχυση της νομισματικής κυριαρχίας στα μέσα λιανικών πληρωμών, μειώνοντας την εξάρτηση από σχήματα και παρόχους εκτός της ζώνης του ευρώ.

Μπορεί να εξασφαλίσει ευρεία και χωρίς κόστος πρόσβαση σε ένα ψηφιακό μέσο λιανικών πληρωμών για όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας καίρια στην κοινωνική συμπερίληψη .

Παρέχει μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση για λιανικές πληρωμές σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στους χρήστες και θα λειτουργεί υπό αυστηρούς και πλήρως διαφανείς κανόνες δημόσιας εποπτείας.

Δημιουργεί νέες δυνατότητες καινοτομίας για τις τράπεζες και τα ιδρύματα πληρωμών που θα προσφέρουν το ψηφιακό ευρώ στους πελάτες τους σε συνδυασμό με άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έτσι, μπορεί να ενισχύσει το οικοσύστημα πληρωμών με την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

Αποσκοπεί στο να αποτελέσει εργαλείο ανθεκτικότητας που θα στηρίζει τη συνέχεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε περιπτώσεις κρίσεων ή γεωπολιτικών ανωμαλιών, όπου τα ιδιωτικά δίκτυα πληρωμών θα μπορούσαν να διαταραχθούν.

Σε κάθε περίπτωση όπως είπε στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, παρόλο που η αποδοχή των μετρητών παραμένει ευρεία, αλλά η χρήση τους υποχωρεί, οι κεντρικές τράπεζες και το Ευρωσύστημα παρακολουθούν στενά τη χρήση κρυπτοστοιχείων στις πληρωμές, αλλά, ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι και το λιανικό χρήμα κεντρικής τράπεζας θα πρέπει να αγκαλιάσει νέες τεχνολογίες και να προσφέρει καινούργιες, πιο ελκυστικές λύσεις στους καταναλωτές.