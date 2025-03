tbi bank: Διάκριση στα Digital Finance Awards 2025

Η tbi bank απέσπασε Aσημένιο Bραβείο στα Digital Finance Awards 2025, στην κατηγορία Best Embedded Finance & BaaS Digital Solution, για την καινοτόμο λύση της στον χώρο του Buy Now, Pay Later (BNPL).

Η tbi bank, η challenger τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η πρώτη πλήρως ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα, απέσπασε Aσημένιο Bραβείο στα Digital Finance Awards 2025, στην κατηγορία Best Embedded Finance & BaaS Digital Solution, για την καινοτόμο λύση της στον χώρο του Buy Now, Pay Later (BNPL). Η βραβευμένη λύση της tbi bank αποτελεί μια πλήρως ενσωματωμένη χρηματοδοτική επιλογή για αγορές εντός φυσικών καταστημάτων, σχεδιασμένη να διευκολύνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Χάρη στην άμεση ενοποίηση με τα συστήματα των συνεργατών, η διαδικασία χρηματοδότησης γίνεται γρήγορα και απρόσκοπτα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικών πλατφορμών ή περίπλοκων διαδικασιών. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη έγκριση αιτήσεων και ασφαλής επεξεργασία δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης υιοθέτησης της λύσης είναι η συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων «Πλαίσιο», μέσω του προγράμματος «Πλαίσιο δια 4». Το πρόγραμμα επιτρέπει στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν τις αγορές τους εύκολα και γρήγορα, με ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Η ενσωμάτωση της BNPL λύσης στα φυσικά καταστήματα «Πλαίσιο» απέφερε πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση, εξυπηρετώντας χιλιάδες αιτήσεις κάθε μήνα, με μέσο χρόνο ολοκλήρωσης μόλις τα 3 λεπτά. Η ικανοποίηση των πελατών αποδεικνύεται, καθώς σημαντικό ποσοστό αυτών επιστρέφει για νέες αγορές μέσω του ίδιου προγράμματος, γεγονός που ενισχύει την αφοσίωση των καταναλωτών και ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Με αφορμή τη βράβευση, η Σοφία Γαλάτουλα, Deputy Branch Director, tbi bank Ελλάδος, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή μας τιμά ιδιαίτερα, καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων που δημιουργούν αξία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Από τη μία, στηρίζουμε τους συνεργάτες μας, ενισχύοντας την επιχειρηματική τους δυναμική, και από την άλλη, προσφέρουμε στους καταναλωτές μια σύγχρονη και ασφαλή αγοραστική εμπειρία». Τα Digital Finance Awards αναδεικνύουν τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες και τα έργα μετασχηματισμού που διαμορφώνουν το μέλλον του Digital Banking και Digital Insurance, θέτοντας νέα πρότυπα στην αγορά.