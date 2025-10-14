Τέλος ΕΡΤ: Οι προμηθευτές ενέργειας ζητούν την κατάργησή του από τους λογαριασμούς

Την πλήρη απεμπλοκή των προμηθευτών ενέργειας από την είσπραξη του τέλους υπέρ ΕΡΤ και την απαλοιφή του από τους λογαριασμούς ρεύματος ζητά ο ΕΣΠΕΝ.

Να βγει το Τέλος ΕΡΤ από τους λογαριασμούς ρεύματος ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), που εκπροσωπεί τους ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας (ΕΣΠΕΝ).

Ο σύνδεσμος κάνει λόγο για παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς στο νομοσχέδιο για την απόδοση του τέλους, προβλέπεται η νομοθέτηση αδικαιολόγητων κι εξοντωτικών προστίμων, από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΣΠΕΝ, με επιστολή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, που παρουσίασε πρόσφατα ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνει ότι το σχέδιο νόμου «θεσπίζει αναιτίως, αδικαιολογήτως και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας» μια σειρά προστίμων στους προμηθευτές.

Και εκφράζει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή του:

στην οιαδήποτε εμπλοκή των προμηθευτών κατά την είσπραξη του τέλους ΕΡΤ,

στην επιβολή οιωνδήποτε προστίμων και

στο ύψος των προβλεπόμενων προστίμων.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητεί εμφατικά την πλήρη απεμπλοκή των προμηθευτών από την είσπραξη του τέλους ΕΡΤ, καθώς αυτό δεν σχετίζεται με τη δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως σημειώνει ο ΕΣΠΕΝ, «οι προμηθευτές υποχρεούνται εκ του νόμου να πράξουν αυτό που θα όφειλε να πράττει η ίδια η ΕΡΤ ή άλλος φορέας του Δημοσίου», προσθέτοντας ότι αυτό συνιστά παρέκκλιση από την ευρωπαϊκή κατεύθυνση, δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχετική είσπραξη πραγματοποιείται με άμεση καταβολή του τέλους στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση από τους πολίτες.

Επίσης, αναφέρει ότι το διαχειριστικό κόστος στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ανταλλάγματος, ενώ σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ήδη διαδικασία για την είσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών του τέλους ΕΡΤ μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Σύνδεσμος ζητεί να τεθεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την απαλοιφή αυτών των χρεώσεων από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, όπως τονίζει, δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με την παροχή του συγκεκριμένου αγαθού.

Επίσης, εκφράζει την αντίθεσή του με την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου στους προμηθευτές, σημειώνοντας ότι «η επιβολή του οιουδήποτε προστίμου είναι αδικαιολόγητη και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας» για τους ακόλουθους λόγους: