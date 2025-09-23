Τράπεζα Κύπρου: Επέκταση στην Ελλάδα και γενναία ανταμοιβή των μετόχων

Σε αύξηση των δανείων προς τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, ενώ σχεδιάζει και την διανομή ακόμη υψηλότερων μερισμάτων προς τους μετόχους. Παράλληλα αναζητά ευκαιρίες εξαγορών στην Κύπρο κυρίως στις ασφάλειες και την τεχνολογία.

Την περεταίρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική οικονομία μέσω χρηματοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, δρομολογεί η Τράπεζα Κύπρου, με τον στόχο για πιστωτική επέκταση 1,5 δις ευρώ εκτός Κύπρου για το 2025, να επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου Τάκη Αράπογλου, το χαρτοφυλακίων δανέιων εκτός της μεγαλονήσου, ανέρχεται με την ολοκλήρωση το πρώτου εξαμήνου στο 1,1 δις ευρώ και περιλαμβάνει 300 εκατ. ευρώ κοινοπρακτικά δάνεια εκτός Κύπρου, 300 εκατ. ευρώ στο shipping και 500 εκατ. ευρώ λοιπές χορηγήσεις.

Σε συνάντηση που είχε χθες το βράδυ με δημοσιογράφους στην Αθήνα, με αφορμή την συμπλήρωση του πρώτου χρόνου από την είσοδο της Κύπρου στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο κ. Αράπογλου ανέλυσε την στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου και επεσήμανε ότι βασικός στόχος είναι η επιλεκτική επέκταση στο εξωτερικό και κυρίως στην Ελλάδα με χορηγήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και στη ναυτιλία. Άμεσος στόχος της τράπεζας είναι το χαρτοφυλάκιο εξωτερικού να ανέλθει σε 1,5 δισ. ευρώ ο οποίος και θα επιτευχθεί άμεσα.

Σε ότι αφορά στην λειτουργία καταστήματος στην Ελλάδα κ. Αράπογλου διευκρίνισε ότι η αύξηση των χορηγήσεων στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις δεν απαιτεί προς το παρόν δημιουργία γραφείων εκτός Κύπρου, κάτι βέβαια που συνεχώς θα εξετάζεται.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Πανίκος Νικολάου αναλύοντας τις χορηγήσεις του Ομίλου επεσήμανε ότι η στεγαστική πίστη καταγράφει σημαντική ανάπτυξη στην Κύπρο – της τάξης του 3% με 4% – παρά την αύξηση των τιμών. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε, ότι τα νέα στεγαστικά στην Κύπρο διαμορφώνονται σε 1,2 δισ. ετησίως έναντι 1 δισ. ευρώ στη χώρα μας όπου το μέγεθος της ετήσιας στεγατικής πίστης με βάση τις αναλογίες πληθυσμού θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσιο.

Σε ότι αφορά στην κυπριακή παρουσία, η τράπεζα κατέχει το 43% του χαρτοφυλακίου δανείων στο νησί και το 37% των καταθέσεων. Την ίδια στιγμή το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη 3% το 2025 έναντι 0,8% που αποτελεί το μέσο όρο της Ε.Ε. Ιδιαίτερη σημασία έχε για την Τράπεζα Κύπρου η ασφαλιστική αγορά κυρίως μετά και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η ασφαλιστική ζωής Eurolife είναι πρώτη σε μερίδιο αγοράς ενώ 2η είναι η Γενικών Ασφαλίσεων. Κατέχει την πρώτη θέση σε ότι αφορά την δραστηριότητα σε κάρτες και συστήματα πληρωμών.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών στο insurance αλλά και στην τεχνολογία, με γνώμονα την αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων. Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, η τράπεζα επενδύει 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Διανομή του 100% των κερδών

Παρουσιάζοντας του βασικούς οικονομικούς στόχος για το επόμενο διάστημα η διοίκηση τόνισε ότι για την επόμενη τριετία η απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 22%, με τον βασικό δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ξεπερνά το 20,6% γεγονός που θα επιτρέψει την διανομή ακόμη υψηλότερων μερισμάτων προς τους μετόχους.

Για τη φετινή χρήση η διανομή μερίσματος θα φθάσει το 70% των κερδών ωστόσο τα δεδομένα της τράπεζας μπορούν να δικαιολογήσουν σταδιακά μέχρι και πλήρη διανομή κερδών στο μέλλον (100%).

Η τράπεζα στηρίζεται σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο της χρηματοδοτεί τα έξοδα κατά 80% από μη επιτοκιακά έσοδα παρά την ισχυρή δανειακή επέκταση.

Συγχρόνως η τράπεζα ακολούθησε διαφορετικό, σε σχέση με την Ελλάδα, μοντέλο για την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων της με αποτέλεσμα να διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια από την υψηλότερη της Ευρώπης και δείκτη NPEs 1,8% με κάλυψη υψηλότερη του 100%.

Έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο η Τράπεζα Κύπρου κατάφερε να ανανεώσει πλήρως τη μετοχική της σύνθεση, μπήκε στα ραντάρ μεγάλων funds ενώ ανέπτυξε και τις διασυνοριακές της δραστηριότητες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η εμπορευσιμότητά της περιοριζόταν σε 50.000 μετοχές την ημέρα, στο Χ.Α. ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ μετοχές.