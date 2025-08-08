Τράπεζες: Υψηλότεροι στόχοι για νέα δάνεια

Με εφαλτήριο τις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων επενδυτικών έργων και τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, οι διοικήσεις των τραπεζών αισιοδοξούν ότι η πιστωτική επέκταση προς την πραγματική οικονομία θα ανέλθει στα 13 δις. ευρώ.

Με εφαλτήριο της επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, οι συστιμικές τράπεζες προχωρούν σε αναβάθμιση των στόχων πιστωτικής επέκτασης, θέτοντας τον πήχη υψηλότερα των 13 δις. ευρώ από 10 έως 12 δις. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος.

Καταλύτης της αυξημένης ροής χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία είναι τα δάνεια του RRF και πιο συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις των μεγάλων επενδυτικών έργων, καθώς ήδη από το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 7,5 δις ευρώ.

Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης που έδειξαν οι ελληνικές τράπεζες στο εξάμηνο κινήθηκε με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 7%, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να ξεπερνούν το 17%.

Η Eurobank έχει θέσει στους αναλυτές στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. φέτος, η Εθνική Τράπεζα για 2,4 δισ., η Πειραιώς για 2,3 δισ. και η Alpha Bank για 2,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι αυτοί οι στόχοι θα ξεπεραστούν, φτάνοντας τα 4 δισ. ευρώ για τη Eurobank, πάνω από τα 3 δισ. για την Τράπεζα Πειραιώς και περί τα 3 δισ. ευρώ για την Εθνική και την Alpha Bank.

Σύμφωνα με αρμόδια τραπεζικά στελέχη ατμομηχανή της πιστωτικής επέκτασης είναι οι χρηματοδοτήσεις μεγάλων επενδυτικών έργων οι οποίες εξελίσσονται δυσανάλογα με τη ζήτηση για νέα δάνεια. Όμως απουσιάζει η ζήτηση για επενδυτικά έργα από μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (με τζίρο 2,5-50 εκατ. ευρώ), ενώ υποτονικά κινούνται και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που λήγει το 2026.

Πρόσφατα η Ελλάδα υπέβαλε το έκτο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, και με τη νέα αυτή εκταμίευση η συνολική απορρόφηση από το Ταμείο φτάνει τα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνόλου.

Οι νέοι στόχοι

Η Πειραιώς, με εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 6,3 δις ευρώ από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Ιουνίου, πέτυχε την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά, πετυχαίνοντας καθαρή αύξηση δανείων 2,2 δισ. ευρώ. Έτσι αναβαθμίζει σε πάνω από 3 δις ευρώ τον ετήσιο στόχο πιστωτικής επέκτασης από 2,5 δις ευρώ προηγουμένως.

Από τα νέα δάνεια ύψους 6,3 δις ευρώ, οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν 3,5 δισ. ευρώ, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 2,4 δισ. ευρώ, ενώ στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι εκταμιεύσεις προς τα νοικοκυριά. Στο β’ τρίμηνο οι νέες εκταμιεύσεις ύψους 3,1 δις ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία (1,5 δις ευρώ), σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1,3 δις ευρώ) και σε ιδιώτες (250 εκατ. ευρώ), με τα δάνεια προς τα νοικοκυριά να αυξάνονται κατά 70 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος του τουρισμού ήταν «πρωταθλητής» σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης με 500 εκατ. ευρώ· ωστόσο, σε επίπεδο εκταμιεύσεων, «πρωταθλητές» είναι οι μικρομεσαίες με 1,1 δις ευρώ, που κατευθύνθηκαν σε 1.450 επιχειρήσεις.

Η Eurobank, μετά και την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, αναβαθμίζει τον στόχο πιστωτικής επέκτασης στα 4 δις ευρώ από 3,5 δις ευρώ προηγουμένως, με την «υποστήριξη» των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και την ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες δανείων και κυρίως στα στεγαστικά στη Βουλγαρία, μια αγορά που θα αποκτήσει νέα δυναμική λόγω της εισόδου της γειτονικής χώρας στο ευρώ (αρχές του 2026). Το πρώτο εξάμηνο, από τα 2,2 δισ. ευρώ νέων δανείων, τα 1,4 δισ. ευρώ ήταν στην Ελλάδα και τα 800 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό.

Η Εθνική Τράπεζα έθεσε νέο στόχο πιστωτικής επέκτασης άνω των 2,5 δις ευρώ από 2 δις ευρώ προηγουμένως και, σύμφωνα με το guidance, η ετήσια αύξηση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης θα «τρέξει» με 8% στην τριετία 2025–2027.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση το πρώτο εξάμηνο ήταν 1,5 δις ευρώ, με τις εκταμιεύσεις δανείων να φτάνουν τα 4 δις ευρώ (εκ των οποίων 2,4 δις ευρώ το β’ τρίμηνο), με τα 2 δις ευρώ να αφορούν τις νέες χορηγήσεις εταιρικής τραπεζικής (ενέργεια, ναυτιλία, μεταφορές). Στη λιανική τραπεζική (μικρές επιχειρήσεις, νοικοκυριά) οι εκταμιεύσεις αυξάνονται κατά 9% σε ετήσια βάση, στα 800 εκατ. ευρώ το α’ 6μήνο του 2025, συμβάλλοντας στην επέκταση των υπολοίπων εξυπηρετούμενων δανείων Λιανικής Τραπεζικής κατά +0,2 δισ. ή +2% σε ετήσια βάση.

Τέλος η Alpha Bank, που διατηρεί τον στόχο του 2025 στα 2,2 δις ευρώ «έπιασε» το πρώτο εξάμηνο τα 1,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 900 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των νέων εκταμιεύσεων 2,8 δις ευρώ, ενισχυμένες κατά 33% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των εκταμιεύσεων προς Επιχειρήσεις (2,5 δις ευρώ) και δευτερευόντως προς ιδιώτες. Σημειώνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς οι νέες εκταμιεύσεις ήταν 2,5 δις ευρώ (2,4 δις ευρώ προς επιχειρήσεις).