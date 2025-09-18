Τράπεζες: Νέες μειώσεις στα επιτόκια στεγαστικών δανείων

Για να τονώσουν την αγορά οι τράπεζες προχώρησαν τον Σεπτέμβριο σε μειώσεις των σταθερών επιτοκίων από 0,10% έως 0,15%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση που ανέρχεται μέχρι και 0,25% σημειώνουν τα κυμαινόμενα επιτόκια.

Μία ακόμη συντονισμένη προσπάθεια για να τονώσει την Στεγαστική Πίστη επιχειρεί από τις αρχές του μήνα το εγχώριο πιστωτικό σύστημα, με την χορήγηση στους υποψήφιους δανειολήπτες δανείων με ακόμη χαμηλότερα επιτόκια.

Στα τραπεζικά επιτελεία εκτιμούν ότι παρά την συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των ακινήτων, η «έκρηξη» των ενοικίων σε συνδυασμό με τις 8 συνεχείς μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ, αποτελούν ικανούς λόγους για να ωθήσουν τους υποψήφιους δανειολήπτες στην απόφαση για αγορά κατοικίας με την χρήση στεγαστικού δανείου.

Γι’ αυτό το λόγο από τις αρχές Σεπτεμβρίου τα τραπεζικά επιτελεία έχουν βάλει στο στόχαστρο υποψήφιους δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά που έχει θέσει το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» όπως ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια και επιχειρούν να τους «δελεάσουν» με ειδικές προσφορές και μειώσεις επιτοκίων.

Όπως εξηγεί υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος με εξειδίκευση τη Στεγαστική Πίστη, οι μειώσεις των επιτοκίων αφορούν κυρίως τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, τα οποία και συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη ζήτηση από πλευρά των υποψήφιων διανειοληπτών, χωρίς ωστόσο να λείπουν και «ελκυστικά» προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυξημένο ενδιαφέρον για τις τράπεζες συγκεντρώνουν αυτή την περίοδο οι υποψήφιοι δανειολήπτες που είναι έως 50 ετών που θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Η συνολική εικόνα θέλει τις συστημικές τράπεζες να προχωρούν από τις αρχές του μήνα σε μειώσεις των σταθερών επιτοκίων από 0,10% έως 0,15% και τα οποία ανάλογα με την διάρκεια ξεκινούν από 2,90% και φτάνουν έως 4,50%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση που ανέρχεται μέχρι και 0,25% σημειώνουν τα κυμαινόμενα επιτόκια.

Μάλιστα σε πολλά προγράμματα που διατίθενται αυτή την περίοδο οι δανειολήπτες απαλλάσσονται από τη δαπάνη εξέτασης αιτήματος και μπορούν να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση μέσω του προσωπικού δανείου Εξπρές με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, εφόσον η οικονομική δυνατότητά τους το επιτρέπει.

Στα τραπεζικά επιτελεία εκτιμούν ότι μετά και την νέα επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική που ισχύει μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών για το 2025 θα διαμορφωθούν περί τα 1,5 δις. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το 2024, χωρίς στο ποσό να περιλαμβάνονται τα δάνεια που θα εκταμιευθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», που μέχρι σήμερα ανέρχονται τα 400 εκατ. ευρώ.

“Φθηνότερα” στεγαστικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνεχιζόμενες μειώσεις στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, και ειδικά στα σταθερά, έχουν καταστήσει τις ελληνικές τράπεζες από τις «φθηνότερες» στην Ευρώπη.

Αδιάψευστος μάρτυρας είναι τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, σύμφωνα με τα οποία, στην Ελλάδα σήμερα το σταθερό επιτόκιο για ένα και πέντε έτη είναι χαμηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, καθώς διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,36% και 3,20% αντιστοίχως, έναντι 3,56% και 3,39% που ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα.

Η σύγκλιση και σε ορισμένες περιπτώσεις η «προσπέραση» με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επιτόκια χρειάστηκε περίπου τρία χρόνια για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς την περίοδο που ξεκίνησε η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες ήταν από τις «ακριβότερες» μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια στις δύο κατηγορίας του ενός και των πέντε χρόνων.

Τραπεζικές πηγές αποδίδουν την συγκεκριμένη εξέλιξη στο γεγονός ότι τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, κατά την τελευταία τριετία όπου η ΕΚΤ προχώρησε σε διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων, επέλεξαν να συγκρατήσουν τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καλύψουν μεγάλο μέρος της διαφοράς που τις χώριζε με τα αντίστοιχα επιτόκια των χωρών της Ευρωζώνης αλλά σήμερα να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα μάλιστα δεν περιλαμβάνει τις μειώσεις επιτοκίου που προβλέπει για τους δικαιούχους το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και αποτελούν το μέσο συμβατικό επιτόκιο που ισχύει σήμερα για όσους θέλουν να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας μέσω δανεισμού.

Ακριβότερες οι “μεγάλες διάρκειες”

Βεβαίως υπάρχουν και οι κατηγορίες στεγαστικών δανείων όπου οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ακόμη σημαντικά «ακριβότερες» και πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες με σταθερό επιτόκιο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή άνω των πέντε ετών, που είναι στη χώρα μας και τα πιο δημοφιλή.

Για παράδειγμα το σταθερό επιτόκιο για διάρκεια δανείου από πέντε έως 10 χρόνια για την αγορά κατοικίας διαμορφώνεται σήμερα στη χώρα μας στο 4,34%, όταν το αντίστοιχο στην Ευρωζώνη είναι 3,45%, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το περιθώριο στις μεγαλύτερες διάρκειες άνω των 10 ετών, όπου το μέσο επιτόκιο σήμερα στη χώρα μας διαμορφώνεται στο 3,74%, ενώ το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό είναι 3,12%.