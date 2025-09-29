Τράπεζες: Προχωρούν σε εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών

«Θερμό» χειμώνα για τις τράπεζες με εξαγορές ασφαλιστικών εντός και εκτός Ελλάδος. Θρυαλλίδα εξελίξεων η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Άμεσα η πρώτη κίνηση από την Εθνική Τράπεζα. Γιατί είναι ελκυστικές οι Ασφάλειες.

Έντονη κινητικότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, καθώς μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, το πιστωτικό σύστημα επιχειρεί να επιστρέψει σε μια δραστηριότητα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ψηλά στο χαρτοφυλάκιο του και παρήγαγε σημαντική αξία για τους ομίλους.

Ενδεικτική της κινητικότητας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα είναι η πληροφορία που θέλει το σύνολο των συστημικών τραπεζών να βολιδοσκοπεί τρόπους να επανέλθει δυναμικά στον ασφαλιστικό κλάδο είτε με εξαγορές είτε με νέες στρατηγικές συνεργασίες, εκτοξεύοντας το «θερμόμετρο» στον κλάδο.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί έντονη φημολογία στην αγορά ότι μετά την «απώλεια» της Εθνικής Ασφαλιστικής η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ετοιμάζει «ρελάνς» έχοντας ήδη βολιδοσκοπήσει δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, θυγατρικές πολυεθνικών, για να ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας να είναι θέμα χρόνου.

Όπως εξηγούν στελέχη του κλάδου, λόγω εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, η αγορά αναμένει να ακολουθήσουν μια σειρά από αμοιβαίες συμφωνίες για λύση των υφιστάμενων συμβάσεων, ώστε η Πειραιώς μέσω του δικτύου της να διαθέτει προϊόντα Ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά και η Εθνική Τράπεζα να διαθέτει προϊόντα NN.

Άλλωστε από την αρχή του έτους σύσσωμη η αγορά αναμένει «μεγάλη» κίνηση από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζα, η διοίκηση της οποίας έχοντας σημαντική δύναμη πυρός προς αξιοποίηση, έχει εξετάσει μια σειρά από πιθανές εξαγορές. Με κάθε ευκαιρία ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς δηλώνει ότι «αναζητούμε ευκαιρίες που έχουν χρηματοοικονομική και εμπορική λογική, διευκρινίζοντας ότι οι επιλογές είναι περιορισμένες και είμαστε επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι».

Τραπεζικοί αναλυτές από την πλευρά τους θεωρούν απόλυτα λογική την στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας να προχωρήσει άμεσα στην εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας με κύριο στόχο την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού της δικτύου.

Έρχονται και άλλα deals

Και ενώ οι διαπραγματεύσεις της Εθνικής Τράπεζας έχουν εισέλθει στην τελική ευθεία άπαντες στην εγχώρια τραπεζοασφαλιστική αγορά κάνουν λόγο για «θερμό χειμώνα» με την ολοκλήρωση σημαντικών deals και επιχειρηματικών συμφωνιών που θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές και αναδιατάξεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Καταλύτης της έντονης κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι προφανώς τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και συγκεκριμένα η στρατηγική τους να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ασφαλιστικό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Αποτελεί κοινό μυστικό στην αγορά ότι θρυαλλίδα των εξελίξεων αποτέλεσαι η κίνηση του Διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρίστου Μεγάλου να προχωρήσει στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς πυροδοτεί μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις στον ανταγωνισμό.

Τα θέλγητρα

Την ίδια στιγμή ο «έρωτας» των τραπεζών με τις ασφάλειες δεν πρέπει να θεωρείται «κεραυνοβόλος» καθώς εκτός από τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι πελάτες, οι εργασίες bancassurance αποτελούν και μια πολύ μεγάλη πηγή εσόδων, που δεν είναι άλλη από τις πολύ υψηλές προμήθειες από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια τα πολύ χαμηλά καταθετικά επιτόκια που πρόσφεραν οι τράπεζες, έστρεψαν αναπόφευκτά ένα σημαντικό τμήμα των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών προς τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα unit-linked, που προσφέρονται κυρίως μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα.

Για παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς με την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής θα αναλάβει προφανώς και τη διαχείριση του ενεργητικού της ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα δύο δισ. ευρώ.

Ο λόγος που οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο, έχει να κάνει με τα «αμυντικά χαρακτηριστικά» που εμφανίζει ο κλάδος στην πτώση των επιτοκίων και στην ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες. Όπως έχει τονιστεί στα Business plans που έχουν ανακοινώσει τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα για την επόμενη τριετία θα πρέπει τα έσοδα από προμήθειες να προσεγγίσουν αυτά των ιταλικών τραπεζών – χαρακτηριστικά παράδειγματα η Intesa Sanpaolo και η Unicredit – που αντιπροσωπεύουν το 30% των συνολικών εσόδων.

Επιπλέον αναμένουν σειρά συνεργειών που θα προκύψουν από τις εν λόγω εξαγορές, ενώ τα κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις συγκεκριμένες εξαγορές δεν θα επηρεάσουν τη μερισματική πολιτική που έχει ανακοινωθεί.

Επιπρόσθετα, η απόκτηση μιας ασφαλιστικής εταιρείας δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες για την εκμετάλλευση μιας ευρείας σειράς συνεργειών που μπορούν να προκύψουν, όπως για παράδειγμα στον χώρο του asset management, καθώς θα είναι ο τραπεζικός όμιλος αυτός που θα διαχειρίζεται το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών (π.χ. βλέπε οφέλη για θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους χώρους των χρηματιστηριακών εταιρειών και των αμοιβαίων κεφαλαίων).